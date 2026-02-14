Меню
Киноафиша Статьи Детектив и ироничный экшен: 2 новинки 2026 года на 6-8 серий, которые я посмотрела залпом за один вечер

Детектив и ироничный экшен: 2 новинки 2026 года на 6-8 серий, которые я посмотрела залпом за один вечер

14 февраля 2026 10:51
Кадры из сериалов «Чудо-человек», «Убегай!»

Рейтинги тоже радуют.

Если на выходных или вечерком хочется включить что-то динамичное и не растягивать просмотр на месяц, в 2026 году вышли два сериала, которые зрители чаще всего смотрят залпом. Короткие сезоны, понятная интрига с первой серии и минимум проходных сцен.

«Убегай!»

Детективная драма по роману Харлана Кобена 2019 года. В центре — исчезновение подростка Пейдж. Ее отец Саймон, состоятельный финансист, сам становится фигурантом дела после гибели парня дочери.

Расследование идет сразу по нескольким линиям: полиция ищет убийцу, частный детектив — пропавших людей, а родители пытаются понять, что скрывала Пейдж. Формат — 8 серий по 45–50 минут. Сериал держится на постоянной смене подозреваемых и семейной драме. Средние оценки зрителей — около 7 из 10.

«Чудо-человек»

Ироничный боевик-комедия о голливудском актере-неудачнике Саймоне Уильямсе. Его карьера буксует, роли эпизодические, а амбиции большие. Шанс появляется, когда запускают проект про супергероя Чудо-человека.

Сериал одновременно рассказывает историю персонажа и высмеивает индустрию блокбастеров, где важнее бренд, чем актер. В сезоне 6 серий. Критики отмечают самоиронию и закулисную тему Голливуда. Оценки — в районе 7–7,5 из 10.

Оба проекта берут темпом. Это сериалы без долгого разгона: завязка в первой серии, развитие без пауз, финалы с крючком. Формат «посмотрел за два вечера» здесь работает идеально.

Фото: Кадры из сериалов «Чудо-человек», «Убегай!»
Екатерина Адамова
