Киноафиша Статьи Деталь, которую никто не замечал в «Месте встречи»: зачем Копчёный носил на пиджаке значки и ручки

18 октября 2025 11:21
«Место встречи изменить нельзя» (1979)

Аксессуары героя Леонида Куравлёва стали подсказкой к его истинной сущности.

В фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» (1979) Копчёный, сыгранный Леонидом Куравлёвым, появляется всего в нескольких сценах, но его образ запоминается моментально.

Клетчатый пиджак, блестящие значки и две авторучки на кармане создают видимость «солидного человека» — хотя перед нами мелкий жулик, чердачник и шулер.

Какие значки носил Копчёный

На груди у героя можно разглядеть три знака: «Ворошиловский стрелок», значок активиста общества «ОСОАВИАХИМ» и подвеску «Готов к противовоздушной и химической обороне», сообщает автор дзен-канала «Лавка старьевщика».

В послевоенные годы ими награждали школьников, спортсменов и членов общественных организаций. У Копчёного же это просто часть маскарада — ведь он не воевал и не работал, но пытался выдать себя за уважаемого советского гражданина.

Ручки как символ статуса

В кармане Копчёного блестят также две авторучки — деталь, которая в 40-е стоила немалых денег.

Золотое перо считалось предметом роскоши: его можно было обменять, продать или поставить на кон в игре. Для героя это своего рода запас и инструмент демонстрации достатка.

Настоящие награды Куравлёва

Сам Леонид Куравлёв, напротив, имел заслуженные ордена — «Знак Почёта» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Фото: Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Анна Адамайтес
