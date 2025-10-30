Десять лет спустя: «Клиника» возвращается с теми же лицами и тем же безумием — телеканал ABC раскрыл дату премьеры

Те же герои, но с новыми проблемами и историями.

А вот и новость, которую ждали больше десяти лет: «Клиника» возвращается, и теперь точно известно, когда именно. То самое безумие с Джей Ди, Тёрком и доктором Коксом снова оживает на экране.

Прошли годы, герои повзрослели, но их дружба, ирония и вечная борьба с хаосом медицины остались прежними.

Старые герои, новая реальность

Вместе с анонсом создатели показали первый кадр новой «Клиники» — и фанаты сразу поняли: ностальгия будет мощной. На фото Джей Ди буквально летит на спине Тёрка — как будто и не прошло десяти лет.

Та же больничная коридорная суета, тот же абсурдный юмор и, кажется, та же химия между героями, из-за которой когда-то невозможно было оторваться от экрана.

Теперь история — о тех же героях, но в новом времени. Они сами стали наставниками для молодых врачей, которые совершают те же ошибки и учатся справляться с теми же страхами. Медицина изменилась, пациенты стали сложнее, но человеческие слабости — прежние. И за это зрители когда-то полюбили сериал: за честность, самоиронию и редкое умение говорить о жизни без пафоса.

Когда ждать возвращения

Премьера продолжения назначена на 25 февраля на телеканале ABC. Выйдут сразу два эпизода — и, если верить первым отзывам команды, это будет не просто ностальгия, а настоящее взросление культового сериала.

«Клиника» снова напомнит, зачем мы включаем сериалы про врачей: не ради медицины, а ради людей, которые, несмотря на усталость и цинизм, всё ещё умеют дружить и смеяться.

