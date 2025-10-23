Меню
Киноафиша Статьи В прокат выходит «Хищник: Миссия "Осирис"»: рассказываем, как фильм с Сарой Коннор из «Терминатора» связан с культовой франшизой

В прокат выходит «Хищник: Миссия "Осирис"»: рассказываем, как фильм с Сарой Коннор из «Терминатора» связан с культовой франшизой

23 октября 2025 19:35
Кадр из фильма «Хищник: Миссия "Осирис"»

Лента взяла немало из известных фантастических блокбастеров.

30 октября в прокат в России и странах СНГ выходит фильм «Хищник: Миссия "Осирис"». Мир увидел ленту еще этим летом.

В русскоязычном прокате локализаторы решили сделать ставку на культовую франшизу. Но к «Хищнику» «Осирис» все же не имеет почти никакого отношения.

Сюжет фильма «Хищник: Миссия "Осирис"»

Отряд спецназа во время ночной вылазки в пустыне внезапно оказывается на борту чужого космического корабля. Приходя в себя, бойцы понимают, что стали участниками жестокой игры — их память стёрта, а по бесконечным коридорам расставлены смертоносные ловушки.

Главная опасность — пришельцы, которые охотятся на людей как на дичь. Шанс на спасение появляется вместе с загадочной незнакомкой Аньей, которая знает тайны корабля и помогает бойцам выжить в инопланетном аду.

Кадр из фильма «Хищник: Миссия "Осирис"»

Детали фильма «Хищник: Миссия "Осирис"»

Яркое название «Хищник: Миссия "Осирис"» на самом деле лишь маркетинговый трюк, ведь к знаменитой франшизе лента не имеет никакого отношения.

Впрочем, создатели действительно вдохновлялись культовыми sci-fi вселенными. Здесь можно заметить заимствования из «Чужего» и «Хищника» в тактике охоты пришельцев и амнезии героини, а главную роль исполнила Линда Хэмилтон — та самая Сара Коннор из «Терминатора».

Дизайн инопланетян получился сборным: пришельцы напоминают и классического Хищника, и монстров из игры Gears of War. Они не просто безмозглые убийцы, а умные противники, владеющие оружием и тактикой боя.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Сигурни Уивер снова может стать Рипли.

Светлана Левкина
