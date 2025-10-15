«Дешевая подделка под Шейна Блэка»: что не так с новым фильмом Марка Уолберга — зрители воротят нос, а критики ставят позорные 54%

Люди надеялись на стильный шпионский триллер, а получили запутанную историю без драйва и характера.

Фильм «Грязная игра» (Play Dirty) с Марком Уолбергом должен был вернуть зрителям азарт старых шпионских триллеров.

Сценарий по книге Дональда Уэстлейка, режиссёр Шейн Блэк и обещание аферы уровня Бонда — всё предвещало успех.

Но на экране вместо драйва и иронии оказалось кино, которое теряет темп уже на середине и превращается в хаотичную историю без нужного блеска.

О чём фильм

Сюжет строится вокруг Паркера — легендарного вора, привыкшего просчитывать всё до миллиметра. Но на этот раз его команда его предаёт, и герой вынужден мстить, идя против диктатора, мафии и миллиардера.

Вроде бы всё по классике: стиль, афера, план «Б» и финальный переворот. Только вот из задуманного драйва получился хаос.

Почему не сработало

Работа над проектом тянулась с 2022 года. Изначально главную роль планировали отдать Роберту Дауни-младшему, но в итоге выбрали Марка Уолберга. Критики уверены — зря.

Его персонажу не хватает харизмы и внутреннего напряжения. Сюжет обрастает клише, графика выглядит устаревшей, а от фирменной иронии Шейна Блэка остались только редкие искры.

Rotten Tomatoes фиксирует 54 %, Metacritic — 50 из 100.

Fandom Wire назвал фильм «дешёвой подделкой под Шейна Блэка», The Film Maven — «скучным возвращением режиссёра на привычную территорию», а Flickering Myth отметил, что история «служит основой для дешёвых шуток».

Даже The Hollywood Reporter не удержался от колкости:

«Блэк давит на газ, чтобы зритель не заметил беспорядочный сюжет».

Был ли шанс?

Немногие нашли в фильме и светлые стороны. The AU Review похвалил монтаж, музыку и несколько остроумных сцен. Но в целом, «Грязная игра» так и осталась игрой без азарта. В ней есть масштаб, но нет искры, ради которой зритель простил бы штампы.

