Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Дешевая подделка под Шейна Блэка»: что не так с новым фильмом Марка Уолберга — зрители воротят нос, а критики ставят позорные 54%

«Дешевая подделка под Шейна Блэка»: что не так с новым фильмом Марка Уолберга — зрители воротят нос, а критики ставят позорные 54%

15 октября 2025 14:15
«Грязная игра»

Люди надеялись на стильный шпионский триллер, а получили запутанную историю без драйва и характера.

Фильм «Грязная игра» (Play Dirty) с Марком Уолбергом должен был вернуть зрителям азарт старых шпионских триллеров.

Сценарий по книге Дональда Уэстлейка, режиссёр Шейн Блэк и обещание аферы уровня Бонда — всё предвещало успех.

Но на экране вместо драйва и иронии оказалось кино, которое теряет темп уже на середине и превращается в хаотичную историю без нужного блеска.

О чём фильм

Сюжет строится вокруг Паркера — легендарного вора, привыкшего просчитывать всё до миллиметра. Но на этот раз его команда его предаёт, и герой вынужден мстить, идя против диктатора, мафии и миллиардера.

Вроде бы всё по классике: стиль, афера, план «Б» и финальный переворот. Только вот из задуманного драйва получился хаос.

Почему не сработало

Работа над проектом тянулась с 2022 года. Изначально главную роль планировали отдать Роберту Дауни-младшему, но в итоге выбрали Марка Уолберга. Критики уверены — зря.

Его персонажу не хватает харизмы и внутреннего напряжения. Сюжет обрастает клише, графика выглядит устаревшей, а от фирменной иронии Шейна Блэка остались только редкие искры.

Rotten Tomatoes фиксирует 54 %, Metacritic — 50 из 100.

Fandom Wire назвал фильм «дешёвой подделкой под Шейна Блэка», The Film Maven — «скучным возвращением режиссёра на привычную территорию», а Flickering Myth отметил, что история «служит основой для дешёвых шуток».

Даже The Hollywood Reporter не удержался от колкости:

«Блэк давит на газ, чтобы зритель не заметил беспорядочный сюжет».

Был ли шанс?

Немногие нашли в фильме и светлые стороны. The AU Review похвалил монтаж, музыку и несколько остроумных сцен. Но в целом, «Грязная игра» так и осталась игрой без азарта. В ней есть масштаб, но нет искры, ради которой зритель простил бы штампы.

Также прочитайте: Эти 7 фильмов сейчас в топе Netflix: 5 новинок и 2 хита из прошлого — один из них вышел в далеком 1994 году, а популярен сейчас

Фото: Кадр из фильма «Грязная игра» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
7,9 на КП и 85 % свежести на «томатах»: 10 серий «Дня шакала» держат в напряжении до финала - чем еще довольны зрители? 7,9 на КП и 85 % свежести на «томатах»: 10 серий «Дня шакала» держат в напряжении до финала - чем еще довольны зрители? Читать дальше 16 октября 2025
Декстер — просто мальчишка с ножом: нейросеть изучила десятки сериалов про маньяков и выявила самого страшного и опасного Декстер — просто мальчишка с ножом: нейросеть изучила десятки сериалов про маньяков и выявила самого страшного и опасного Читать дальше 16 октября 2025
Одна ночь, одна ошибка, один человек за бортом: Netflix выпустил триллер с Кирой Найтли, от которого не оторваться Одна ночь, одна ошибка, один человек за бортом: Netflix выпустил триллер с Кирой Найтли, от которого не оторваться Читать дальше 12 октября 2025
Эти новые российские сериалы рвут топы – у №1 и №2 рейтинги выше 8: тут и Борисов, и Петров, и Козловский в главных ролях Эти новые российские сериалы рвут топы – у №1 и №2 рейтинги выше 8: тут и Борисов, и Петров, и Козловский в главных ролях Читать дальше 16 октября 2025
8 серий, 83% одобрения на RT и ни одной лишней сцены – «Splinter Cell: Караул смерти» стал новым хитом Netflix 8 серий, 83% одобрения на RT и ни одной лишней сцены – «Splinter Cell: Караул смерти» стал новым хитом Netflix Читать дальше 16 октября 2025
Реальными были не только больницы, но и врачи: где снимали медицинский хит с Александровой «Дыши» Реальными были не только больницы, но и врачи: где снимали медицинский хит с Александровой «Дыши» Читать дальше 16 октября 2025
96% свежести на Rotten Tomatoes и 8 новых серий в один день: когда выйдет 2 сезон «Своего человека внутри» от Netflix 96% свежести на Rotten Tomatoes и 8 новых серий в один день: когда выйдет 2 сезон «Своего человека внутри» от Netflix Читать дальше 16 октября 2025
До «Невского» пока не дотянул, но все шансы сместить хит НТВ есть: зрители устроили жаркие споры вокруг нового сериала «Васька» До «Невского» пока не дотянул, но все шансы сместить хит НТВ есть: зрители устроили жаркие споры вокруг нового сериала «Васька» Читать дальше 16 октября 2025
Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Читать дальше 16 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше