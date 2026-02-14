Меню
Киноафиша Статьи Десерт как в «Трех котах» от мамы кошки: творожная сладость за 5 минут из 3-х ингредиентов — дети такое съедают без уговоров

14 февраля 2026 15:13
Кадр из сериала «Три кота»

Полезная сладость как в мультфильме.

В мультсериале «Три кота» еда всегда часть сюжета, а не просто фон, поэтому детские рецепты там удивительно жизненные. Творожный десерт, который готовят котята, подкупает именно простотой: минимум продуктов, понятные шаги и результат, который нравится и детям, и взрослым.

Это тот случай, когда мультфильм подсказывает родителям идею для полезного перекуса без сахара и долгой готовки.

Что понадобится

  • Творог — 100 г
  • Банан — 100 г
  • Клубника — 100 г

Пропорции важны, потому что десерт держится на балансе фруктовой сладости и мягкого творожного вкуса.

Как приготовить

Банан очищают от кожуры и нарезают кусочками среднего размера, чтобы блендеру было проще справиться. Клубнику тщательно моют, убирают хвостики и разрезают пополам. Подготовленные фрукты перекладывают в чашу блендера, добавляют творог и измельчают до однородной кремовой массы. Обычно хватает 1–2 минут, чтобы текстура стала нежной и без крупинок.

Если творог плотный и масса получается слишком густой, добавляют 1–2 столовые ложки натурального йогурта или воды, тогда десерт становится похож на мусс. Готовую смесь раскладывают по пиалам и при желании украшают кусочками клубники.

Такой десерт хорош тем, что сочетает белок из творога и натуральную сладость фруктов, поэтому насыщает без тяжести. В этом и секрет рецептов из «Трёх котов»: они выглядят мультяшно, а работают вполне по-настоящему. Иногда самый удачный десерт — тот, где всего три ингредиента и ни одного лишнего шага.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
