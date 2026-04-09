Десерт из «Трёх котов», который детки-конфетки просят снова и снова: рецепт нежнейшего тирамису от мамы-Кошки за 15 минут

Можно и малышей привлечь для готовки.

В мультсериале «Три кота» мама Кошка давно стала символом спокойствия, уюта и простых домашних радостей. В одной из кулинарных сцен она могла бы легко приготовить десерт, который выглядит сложно, но на деле собирается за считаные минуты.

Речь о тирамису — том самом, который дети съедят быстрее, чем успеют задать лишние вопросы.

Что потребуется

Сыр маскарпоне — 500 г

Печенье савоярди — 300 г

Яйца — 5 шт.

Крепкий кофе — 2 чашки

Сахар или подсластитель — по вкусу

Какао-порошок — для подачи

Как готовит мама из «Трёх котов»

Сначала заваривается кофе и оставляется остывать — это основа вкуса. Яйца заранее достают из холодильника, чтобы крем получился стабильным и воздушным. Белки аккуратно отделяются от желтков и взбиваются с сахаром до плотной массы.

Желтки отдельно доводятся до светлого цвета, после чего к ним добавляют маскарпоне и перемешивают до гладкой текстуры. Затем вводятся белки, и здесь важен аккуратный подход — масса должна остаться лёгкой.

Савоярди быстро окунают в кофе, выкладывают слой за слоем с кремом, не давая печенью размокнуть.

Десерт отправляется в холодильник минимум на 8 часов. Перед подачей сверху появляется слой какао — и именно в этот момент простая кухня превращается в маленький семейный праздник, который легко представить в мире «Трёх котов».