Киноафиша Статьи Десерт из «Трёх котов», который детки-конфетки просят снова и снова: рецепт нежнейшего тирамису от мамы-Кошки за 15 минут

9 апреля 2026 07:29
Кадр из сериала «Три кота»

Можно и малышей привлечь для готовки.

В мультсериале «Три кота» мама Кошка давно стала символом спокойствия, уюта и простых домашних радостей. В одной из кулинарных сцен она могла бы легко приготовить десерт, который выглядит сложно, но на деле собирается за считаные минуты.

Речь о тирамису — том самом, который дети съедят быстрее, чем успеют задать лишние вопросы.

Что потребуется

  • Сыр маскарпоне — 500 г
  • Печенье савоярди — 300 г
  • Яйца — 5 шт.
  • Крепкий кофе — 2 чашки
  • Сахар или подсластитель — по вкусу
  • Какао-порошок — для подачи

Как готовит мама из «Трёх котов»

Сначала заваривается кофе и оставляется остывать — это основа вкуса. Яйца заранее достают из холодильника, чтобы крем получился стабильным и воздушным. Белки аккуратно отделяются от желтков и взбиваются с сахаром до плотной массы.

Желтки отдельно доводятся до светлого цвета, после чего к ним добавляют маскарпоне и перемешивают до гладкой текстуры. Затем вводятся белки, и здесь важен аккуратный подход — масса должна остаться лёгкой.

Савоярди быстро окунают в кофе, выкладывают слой за слоем с кремом, не давая печенью размокнуть.

Десерт отправляется в холодильник минимум на 8 часов. Перед подачей сверху появляется слой какао — и именно в этот момент простая кухня превращается в маленький семейный праздник, который легко представить в мире «Трёх котов».

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Екатерина Адамова
