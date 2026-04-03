Держись, Брагин! После слабого 12 сезона: что изменилось в «Склифосовском 13» и как выходят новые серии

Эпизоды выходят по 4 штуки и это не может не радовать.

Миллионы зрителей ждали «Склифосовский 13», но не все сразу поняли, что сезон уже стартовал. Один из самых живучих российских сериалов идет с сентября 2012 года, держится в эфире 13 лет и даже после спорного 12 сезона сохраняет рейтинг 7,7 из 10.

Новая глава вышла в конце марта 2026 года и снова собирает вокруг себя аудиторию, которая давно следит за Брагиным и его окружением.

О чем «Склифосовский 13»

События 13 сезона разворачиваются спустя год после финала предыдущей части. После смерти Полонского новым главврачом становится Павлова, но карьерный рост не приносит ей покоя: отношения с Кривицким остаются напряженными.

Хромову доверяют двух молодых ординаторов, которым предстоит пройти тот же жесткий путь, что и старшим коллегам в первые годы работы.

У Брагина своих проблем хватает. В его жизнь внезапно возвращается Марк, бывший муж Марины, и это сразу закручивает тяжелый личный конфликт.

Параллельно развивается линия дочери Брагина Тамары, которая сталкивается с буллингом в школе. Отдельное место занимает и история героя Романа Мадянова, для которого 12 сезон стал последним: актер ушел из жизни в сентябре 2024 года, и эта линия теперь воспринимается совсем иначе.

График выхода серий

8 апреля 2026 года:

9 серия — серия 233

10 серия — серия 234

11 серия — серия 235

12 серия — серия 236

15 апреля 2026 года:

13 серия — серия 237

14 серия — серия 238

15 серия — серия 239

16 серия — серия 240

Что известно о сезоне и когда выходят серии

12 сезон вышел в феврале 2025 года и заметно разделил зрителей. Многие ругали его за затянутость, избыток воспоминаний и спорный финал с Женей Неклюдовым, чье появление в истории часть аудитории сочла бессмысленным. На этом фоне 13 сезон выглядит как попытка вернуть сериал к более собранной драме.

Режиссером снова стала Юлия Краснова, а над сценарием работала большая команда — около 15 авторов, среди которых Анна Графкова, Юсуп Разыков и Екатерина Тирдатова. К актерскому составу присоединился Валерий Панков, сыгравший Марка.