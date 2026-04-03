Держись, Брагин! После слабого 12 сезона: что изменилось в «Склифосовском 13» и как выходят новые серии

Миллионы зрителей ждали «Склифосовский 13», но не все сразу поняли, что сезон уже стартовал. Один из самых живучих российских сериалов идет с сентября 2012 года, держится в эфире 13 лет и даже после спорного 12 сезона сохраняет рейтинг 7,7 из 10.
Новая глава вышла в конце марта 2026 года и снова собирает вокруг себя аудиторию, которая давно следит за Брагиным и его окружением.
О чем «Склифосовский 13»
События 13 сезона разворачиваются спустя год после финала предыдущей части. После смерти Полонского новым главврачом становится Павлова, но карьерный рост не приносит ей покоя: отношения с Кривицким остаются напряженными.
Хромову доверяют двух молодых ординаторов, которым предстоит пройти тот же жесткий путь, что и старшим коллегам в первые годы работы.
У Брагина своих проблем хватает. В его жизнь внезапно возвращается Марк, бывший муж Марины, и это сразу закручивает тяжелый личный конфликт.
Параллельно развивается линия дочери Брагина Тамары, которая сталкивается с буллингом в школе. Отдельное место занимает и история героя Романа Мадянова, для которого 12 сезон стал последним: актер ушел из жизни в сентябре 2024 года, и эта линия теперь воспринимается совсем иначе.
График выхода серий
8 апреля 2026 года:
- 9 серия — серия 233
- 10 серия — серия 234
- 11 серия — серия 235
- 12 серия — серия 236
15 апреля 2026 года:
- 13 серия — серия 237
- 14 серия — серия 238
- 15 серия — серия 239
- 16 серия — серия 240
Что известно о сезоне и когда выходят серии
12 сезон вышел в феврале 2025 года и заметно разделил зрителей. Многие ругали его за затянутость, избыток воспоминаний и спорный финал с Женей Неклюдовым, чье появление в истории часть аудитории сочла бессмысленным. На этом фоне 13 сезон выглядит как попытка вернуть сериал к более собранной драме.
Режиссером снова стала Юлия Краснова, а над сценарием работала большая команда — около 15 авторов, среди которых Анна Графкова, Юсуп Разыков и Екатерина Тирдатова. К актерскому составу присоединился Валерий Панков, сыгравший Марка.