Деревня, НЛО и Стоянов: почему «Не в своей тарелке» от СТС хвалят за тепло, но критикуют за юмор — удачный ситком или шутки на уровне 2000-х?

22 февраля 2026 10:00
Кадр из сериала «Не в своей тарелке»

Отвечаем, стоит ли включать новинку.

Три медузы падают в русскую деревню, принимают облик людей и пытаются понять, зачем землянам любовь. Звучит как безумие, но именно так стартует новый сериал СТС «Не в своей тарелке».

Вопрос в другом: стоит ли тратить на него время или это очередная проходная комедия?

За что хвалят

Проект играет на понятной формуле. Космический корабль терпит крушение, трое пришельцев вынуждены скрываться в деревне Савватия и чинить звездолёт. Они вселяются в образы эффектной Светы, застенчивого Ромы и крепкого Бори, а помогают им тракторист Игорь и его бабушка.

Контраст технологий и сельского быта рождает десятки ситуаций, где рациональные инопланетяне сталкиваются с человеческими чувствами.

Хвалят лёгкость и позитивный тон. Ограничение 16+ выглядит формальностью: дальше поцелуев дело не заходит. Отмечают и Ирину Ракшину в роли бабушки — именно она добавляет истории тепла и иронии. Плюс узнаваемые лица: Даша Верещагина после «Сто лет тому вперёд», Денис Прытков, Юрий Стоянов.

За что ругают

Главная претензия — уровень юмора. Много телесных шуток, буквальных каламбуров и навоза, меньше тонкости и сатиры. Стоянову, по мнению зрителей, попросту нечего играть, его линия строится на боли в спине и гримасах. Часть актёров перегибает с наивностью и карикатурной «деревенскостью».

После первых пяти серий становится понятно, к чему всё идёт: разговоры о семье, любви и ценности Земли повторяются, а конфликтов почти нет. Это добрый ситком без остроты и экспериментов.

Если хочется лёгкой фантастики на вечер — можно попробовать. Если ждёте умной сатиры о нас самих, придётся искать дальше.

Фото: Кадр из сериала «Не в своей тарелке»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
