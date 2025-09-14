«Депрессивное чувство возникает от просмотра»: японка впервые увидела «Жил-был пес», но ее выводы не понравятся фанатам

«Жил-был пёс» — пожалуй, самый любимый советский мультфильм Эдуарда Назарова. Снятый по мотивам украинской народной сказки «Серко», он впервые вышел на экраны в 1982 году и моментально стал классикой.

История про старого дворового пса и волка давно живёт собственной жизнью: её цитируют, обсуждают, пересматривают, а фразы героев давно стали крылатыми. В России мультфильм увековечен памятниками, а мемы с его персонажами до сих пор популярны в интернете.

Первые впечатления иностранки

Сегодня «Жил-был пёс» открывает для себя и зарубежная аудитория. Японская девушка, впервые посмотревшая культовый мультфильм на канале «Egor Demyanov ー OnlineJapan TV», поделилась неожиданными впечатлениями.

«Волк очень добрый, он мне больше нравится. Во всех советских фильмах всегда есть посыл чего-то правильного»

Она также подметила деталь, мимо которой многие зрители обычно проходят: на свадьбе жених наступает на хвост коту — эпизод мелкий, но символичный.

«Депрессивное чувство возникает»

Особенно удивил зрителей её анализ атмосферы мультфильма.

«Краски в советских мультиках всегда темные. Депрессивное чувство возникает от просмотра, поэтому вначале мне сразу стало некомфортно. Очень гнетущая атмосфера, будто что-то плохое должно произойти. Сначала показали ворона — предвестника беды, а потом был момент с возможным самоубийством».

Для советских и российских зрителей «Жил-был пёс» всегда оставался скорее доброй притчей о дружбе и взаимопомощи, пусть и с грустными нотами. Но иностранка увидела иной пласт — тревожный и мрачный.

Универсальный финал

И всё же в конце её вывод оказался близок к восприятию большинства поклонников.

«Я поняла посыл этого мультфильма! Нужно всем друг к другу относиться хорошо и не помнить старых обид».

Эта простая истина и делает «Жил-был пёс» универсальным произведением, которое одинаково трогает зрителей в любой точке мира.

