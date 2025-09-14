Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Депрессивное чувство возникает от просмотра»: японка впервые увидела «Жил-был пес», но ее выводы не понравятся фанатам

«Депрессивное чувство возникает от просмотра»: японка впервые увидела «Жил-был пес», но ее выводы не понравятся фанатам

14 сентября 2025 22:00
Кадр из мультфильма «Жил-был пёс

Мнение девушки явно идет вразрез с народной любовью.

«Жил-был пёс» — пожалуй, самый любимый советский мультфильм Эдуарда Назарова. Снятый по мотивам украинской народной сказки «Серко», он впервые вышел на экраны в 1982 году и моментально стал классикой.

История про старого дворового пса и волка давно живёт собственной жизнью: её цитируют, обсуждают, пересматривают, а фразы героев давно стали крылатыми. В России мультфильм увековечен памятниками, а мемы с его персонажами до сих пор популярны в интернете.

Первые впечатления иностранки

Сегодня «Жил-был пёс» открывает для себя и зарубежная аудитория. Японская девушка, впервые посмотревшая культовый мультфильм на канале «Egor Demyanov ー OnlineJapan TV», поделилась неожиданными впечатлениями.

«Волк очень добрый, он мне больше нравится. Во всех советских фильмах всегда есть посыл чего-то правильного»

Она также подметила деталь, мимо которой многие зрители обычно проходят: на свадьбе жених наступает на хвост коту — эпизод мелкий, но символичный.

Кадр из мультфильма «Жил-был пёс

«Депрессивное чувство возникает»

Особенно удивил зрителей её анализ атмосферы мультфильма.

«Краски в советских мультиках всегда темные. Депрессивное чувство возникает от просмотра, поэтому вначале мне сразу стало некомфортно. Очень гнетущая атмосфера, будто что-то плохое должно произойти. Сначала показали ворона — предвестника беды, а потом был момент с возможным самоубийством».

Для советских и российских зрителей «Жил-был пёс» всегда оставался скорее доброй притчей о дружбе и взаимопомощи, пусть и с грустными нотами. Но иностранка увидела иной пласт — тревожный и мрачный.

Универсальный финал

И всё же в конце её вывод оказался близок к восприятию большинства поклонников.

«Я поняла посыл этого мультфильма! Нужно всем друг к другу относиться хорошо и не помнить старых обид».

Эта простая истина и делает «Жил-был пёс» универсальным произведением, которое одинаково трогает зрителей в любой точке мира.

А может вы любите фэнтези? Ранее портал «Киноафиша» писал, что самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали.

Фото: Кадр из мультфильма «Жил-был пёс
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Этот фильм — просто нокаутирующий удар»: что иностранцы поняли (и не поняли) в «Калине красной» Шукшина «Этот фильм — просто нокаутирующий удар»: что иностранцы поняли (и не поняли) в «Калине красной» Шукшина Читать дальше 25 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Читать дальше 29 сентября 2025
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Читать дальше 29 сентября 2025
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему «Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему Читать дальше 29 сентября 2025
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике Читать дальше 29 сентября 2025
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе Читать дальше 28 сентября 2025
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком Читать дальше 28 сентября 2025
«Ну, погоди!» посмотрели корейцы — одна сцена вызвала у них культурный шок: «На воспитание детей плохо влияет» «Ну, погоди!» посмотрели корейцы — одна сцена вызвала у них культурный шок: «На воспитание детей плохо влияет» Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше