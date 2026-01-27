Меню
Киноафиша Статьи «День сурка» напрасно так полюбили во всем мире: в Голливуде нагло украли идею из СССР

27 января 2026 10:52
Кадр из фильма «День сурка»

Подозрения в плагиате звучат регулярно.

Комедийный фильм «День сурка», вышедший в 1993 году, давно стал классикой. История о циничном тележурналисте Филе Коннорсе известна всем. Герой застревает в временной петле и вынужден снова и снова проживать один и тот же день.

Этот своеобразный «ад» даёт ему уникальный шанс. Фил может бесконечно исправлять свои ошибки и постепенно меняться к лучшему. Картина получила признание и критиков, и публики.

Однако у этого успеха есть и обратная сторона. С момента премьеры режиссёра и сценариста Харольда Рэмиса не раз обвиняли в плагиате. Некоторые считают, что центральная идея фильма не была такой уж оригинальной.

Плагиат из книги

В первую очередь, поклонники культуры вспоминают гораздо более раннее произведение. Речь идёт о романе русского писателя и эзотерика Петра Успенского «Странная жизнь Ивана Осокина». Его герой получает шанс вернуться в прошлое, чтобы всё исправить. Но вместо этого он раз за разом наступает на те же самые грабли, повторяя старые ошибки.

Конечно, сюжет не является точной копией. Но общий принцип — застревание в цикле с целью что-то изменить — кажется очень знакомым.

Впрочем, сам режиссёр Харольд Рэмис эту связь всегда отрицал. Он даже лично высказался по этому поводу. Его комментарий был опубликован в аннотации к одному из американских изданий книги Успенского, где Рэмис прямо опроверг какие-либо заимствования.

Плагиат из фильма

За шесть лет до знаменитого голливудского фильма в Советском Союзе уже вышла картина с похожей идеей. Это была лента «Зеркало для героя» режиссёра Владимира Хотиненко. Её герои также попадали в ловушку времени и вынуждены были переживать один и тот же день снова и снова.

Кадр из фильма «Зеркало для героя»

Учитывая, что советский фильм показывали на международных фестивалях, теоретически создатели «Дня сурка» могли его видеть. Сам Владимир Хотиненко в одном из интервью 2018 года был уверен в заимствовании. Он выразил мнение, что такую уникальную концепцию «дважды придумать нельзя».

Фото: Кадры из фильмов «Зеркало для героя» (1987), «День сурка» (1993)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
