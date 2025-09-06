Меню
Киноафиша Статьи Демоны и проклятия были в реальности: объясняем смысл сцены после титров в финале «Заклятия 4»

6 сентября 2025 12:19
Кадр из фильма «Заклятие 4: Последний обряд»

Один кадр имел особое значение.

5 сентября Warner Bros. представила финальную часть хоррор-саги — «Заклятие 4: Последний обряд». Эта картина завершает знаменитую историю пары паранормальных исследователей, Лоррейн и Эда Уорренов.

Особый интерес у зрителей вызвала сцена после финальных титров. Она содержит отсылку к реальным прототипам киногероев, добавляя фильму связь с действительностью.

Сюжет фильма «Заклятие 4: Последний обряд»

Франшиза черпает вдохновение в архивах знаменитых паранормальных исследователей Лоррейн и Эда Уорренов.

В новой картине дуэт расследует тревожные события в доме семьи Смурлов. Реальные хозяева дома утверждали, что с 1974 по 1989 год их жилище находилось во власти враждебной сущности.

Уоррены вступили в противоборство с могущественным демоном, уже знакомым им по предыдущим делам. Ключевым моментом стало обнаружение зеркала, заключавшего в себе тёмную энергию. Исследователям удалось нейтрализовать угрозу и освободить семью Смурлов от кошмара.

Кадр из фильма «Заклятие 4: Последний обряд»

Сцена после титров

В финальных кадрах «Заклятия 4» зрителей ждёт особый бонус — архивное фото реального Эда Уоррена. На снимке он запечатлён рядом с тем самым зеркалом, которое стало центральным артефактом фильма.

Подпись к фото поясняет: оригинал этого предмета до сих хранится в Музее оккультизма Уорренов. Его историческое назначение — ритуальное вызывание духов через отражение, благодаря чему оно и получило название «зеркало заклятия».

Хотя в реальной практике Уорренов этот артефакт не играл столь значимой роли, создатели фильма наделили его особым смыслом. А вот никаких намеков на другие потенциальные истории из франшизы в сцене после титров не было — картина завершает сагу о знаменитых исследователях.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в финальной части вернулось главное зло всей франшизы.

Фото: Кадры из фильма «Заклятие 4: Последний обряд» (2025)
Светлана Левкина
