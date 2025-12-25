Меню
Демон Валак из хоррора «Монахиня» не выдумка, а вполне реальная история: есть даже место на карте, где его видели

25 декабря 2025 10:52
Кадр из фильма «Проклятье монахини»

Правда, документировано это никак не подтверждено.

Фильм «Проклятье монахини» выглядит как классический хоррор про проклятое аббатство, но на самом деле он вырос из вполне конкретных рассказов Эда и Лоррейн Уорренов. Это не реконструкция событий, а скорее переработанный кошмар, собранный из реальных баек, страхов и мистических заявлений самой знаменитой пары демонологов XX века.

Демон Валак и призрак из английской глубинки

Экранный Валак родился не в румынских горах, а в английском Эссексе. Эд Уоррен утверждал, что видел призрак монахини рядом с церковью Борли — местом, которое он называл «самым населённым призраками в Англии». По его словам, это была почти дверь в потусторонний мир, а сама монахиня будто бы не раз появлялась на дороге возле церкви.

Именно этот образ — религиозный, искажённый, пугающе спокойный — позже стал основой демона Валака. В фильме ему добавили оккультную мифологию, древнее проклятие и разлом в реальности, но визуальный и символический фундамент остался прежним.

Аббатство как художественный приём

Кадр из фильма «Проклятье монахини»

Румынское аббатство в «Монахине» — вымышленное место, собирательный образ. Средневековый аристократ-оккультист, вызвавший демона, — не историческая фигура, а удобный сценарный крючок, позволяющий связать религию, запретные ритуалы и страх перед древним злом. Создателям было важно не доказательство, а атмосфера: вера как защита и вера как источник ужаса.

Почему почти всё во вселенной «Заклятия» ведёт к Уорренам

Большинство фильмов франшизы так или иначе опираются на реальные заявления Уорренов. Аннабель — переработанная история куклы Raggedy Ann. «Заклятие» выросло из дела семьи Перронов. «Заклятие 2» — из Энфилдского полтергейста. «Дьявол заставил меня сделать это» — из судебного дела Арне Джонсона, где впервые в США попытались использовать одержимость как оправдание убийства.

Реальность этих случаев до сих пор вызывает споры, но именно их драматичность и скандальность сделали Уорренов медийной сенсацией — а Голливуду дали неиссякаемый источник сюжетов.

Где заканчивается правда и начинается кино

Истории Уорренов никогда не были доказаны научно, многие исследователи считают их сильно приукрашенными. Но кино и не стремится к документальности. «Монахиня» берёт не факты, а ощущение: страх перед святыней, которая перестала быть безопасной, и религией, оказавшейся бессильной.

Почему Валак оказался таким запоминающимся

Образ монахини пугает не агрессией, а неподвижностью. Это зло, которое не кричит и не бегает — оно смотрит. Именно поэтому Валак стал одним из самых сильных антагонистов франшизы: он не монстр, а извращённый символ веры.

«Монахиня» может выглядеть как обычный спин-офф, но на самом деле это концентрат всех страхов, на которых десятилетиями строилась репутация Уорренов. И пусть правда там растворяется в легенде, эффект работает безотказно.

Ранее мы писали: Этот испанский сериал 2025 года от Netflix стал шикарной заменой «Настоящему детективу»: и всего 6 серий — ни минуты лишней.

Фото: Кадр из фильма «Проклятье монахини»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
