Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Дело вовсе не в тоске по Дину Джарину: настоящая причина, по которой Грогу ушел от джедаев и Люка Скайуокера

Дело вовсе не в тоске по Дину Джарину: настоящая причина, по которой Грогу ушел от джедаев и Люка Скайуокера

13 октября 2025 07:58
Кадр из сериала «Мандалорец»

Он принял трудное решение.

Новый трейлер следующего фильма «Звёздных Войн», «Мандалорец и Грогу», в очередной раз доказывает, что герой больше не с джедаями, а вместо этого продолжает путешествовать со своим «приёмным отцом» Дином Джарином.

Как известно, Грогу покинул Мандо в финале второго сезона «Мандалорца», чтобы остаться с Люком Скайуокером, который будет обучать его пути джедаев.

Этого ожидали на протяжении всего первого и второго сезонов проектов. Хотя миссия Джарина была выполнена, Грогу не остался с Люком Скайуокером надолго.

Грогу и джедаи

В сериале спин-оффе «Книга Бобы Фетта», который происходит между вторым и третьим сезонами «Мандалорца», зрители мельком видят обучение Грогу у Люка Скайуокера. Он несомненно, могущественен и способен, быстро схватывает.

Но в одном из эпизодов Скайуокер говорит, что сердце Грогу не лежит к этому делу. В конце концов Люк ставит его перед выбором: завершить своё обучение или вернуться к отцу-мандалорцу.

Грогу принимает решение и воссоединяется с Дином Джарином на Татуине.

Кадр из сериала «Книга Бобы Фетта»

Грогу и мандалорцы

Выбор Грогу имеет особый смысл. Грогу сильно травмирован событиями Приказа 66, как и любой выживший, и это, несомненно, делает жизнь джедая для него ещё менее привлекательной. Она также требует интенсивной дисциплины, а малыш-проказник к этому точно не стремится.

Но и от ученика Дина Джарина ожидается немало достижений. Грогу по-прежнему будет могущественным и использовать Силу, просто не так, как это делают джедаи.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Кинг назвал лучший фильм из «Звездных войн».

Фото: Кадры из сериалов «Мандалорец», «Книга Бобы Фетта»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зачем нужны хвосты на голове Асоки Тано: в «Звездных войнах» это наконец объяснили Зачем нужны хвосты на голове Асоки Тано: в «Звездных войнах» это наконец объяснили Читать дальше 14 октября 2025
Netflix вложил в финал «Очень странных дел» безумные деньги: общий бюджет сериала не снился даже Джеймсу Кэмерону с его «Аватарами» Netflix вложил в финал «Очень странных дел» безумные деньги: общий бюджет сериала не снился даже Джеймсу Кэмерону с его «Аватарами» Читать дальше 14 октября 2025
Финал «Дома Гиннесса» оставил большой вопрос: в реальности судьба Артура была другой Финал «Дома Гиннесса» оставил большой вопрос: в реальности судьба Артура была другой Читать дальше 9 октября 2025
15 лет после финала фанаты «Остаться в живых» ломают голову: 3 действительно сложных загадки сериала 15 лет после финала фанаты «Остаться в живых» ломают голову: 3 действительно сложных загадки сериала Читать дальше 9 октября 2025
Убивал женщин, но помог поймать легендарного Теда Банди? На самом деле финал нового «Монстра» не имеет ничего общего с реальностью Убивал женщин, но помог поймать легендарного Теда Банди? На самом деле финал нового «Монстра» не имеет ничего общего с реальностью Читать дальше 9 октября 2025
Он набрал 92% одобрения критиков на «томатах» — и все равно заставляет нас ждать: когда же выйдет 3 сезон «Укрытия»? Он набрал 92% одобрения критиков на «томатах» — и все равно заставляет нас ждать: когда же выйдет 3 сезон «Укрытия»? Читать дальше 14 октября 2025
У «Далекого города» миллионы фанатов и 3 минуса, которые невозможно игнорировать: вы замечали? У «Далекого города» миллионы фанатов и 3 минуса, которые невозможно игнорировать: вы замечали? Читать дальше 14 октября 2025
Без подсказки догадаться невозможно: как «Ронин» связан с «Игрой престолов» Без подсказки догадаться невозможно: как «Ронин» связан с «Игрой престолов» Читать дальше 13 октября 2025
«Это обидно»: этот сериал со звездой «Сверхъестественного» был в топ-10, но его решили закрыть после первого сезона «Это обидно»: этот сериал со звездой «Сверхъестественного» был в топ-10, но его решили закрыть после первого сезона Читать дальше 13 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше