Дело вовсе не в тоске по Дину Джарину: настоящая причина, по которой Грогу ушел от джедаев и Люка Скайуокера

Новый трейлер следующего фильма «Звёздных Войн», «Мандалорец и Грогу», в очередной раз доказывает, что герой больше не с джедаями, а вместо этого продолжает путешествовать со своим «приёмным отцом» Дином Джарином.

Как известно, Грогу покинул Мандо в финале второго сезона «Мандалорца», чтобы остаться с Люком Скайуокером, который будет обучать его пути джедаев.

Этого ожидали на протяжении всего первого и второго сезонов проектов. Хотя миссия Джарина была выполнена, Грогу не остался с Люком Скайуокером надолго.

Грогу и джедаи

В сериале спин-оффе «Книга Бобы Фетта», который происходит между вторым и третьим сезонами «Мандалорца», зрители мельком видят обучение Грогу у Люка Скайуокера. Он несомненно, могущественен и способен, быстро схватывает.

Но в одном из эпизодов Скайуокер говорит, что сердце Грогу не лежит к этому делу. В конце концов Люк ставит его перед выбором: завершить своё обучение или вернуться к отцу-мандалорцу.

Грогу принимает решение и воссоединяется с Дином Джарином на Татуине.

Грогу и мандалорцы

Выбор Грогу имеет особый смысл. Грогу сильно травмирован событиями Приказа 66, как и любой выживший, и это, несомненно, делает жизнь джедая для него ещё менее привлекательной. Она также требует интенсивной дисциплины, а малыш-проказник к этому точно не стремится.

Но и от ученика Дина Джарина ожидается немало достижений. Грогу по-прежнему будет могущественным и использовать Силу, просто не так, как это делают джедаи.

