Дело не только в том, что это фамилия главного героя: смысл названия сериала «Ронин» куда глубже

У этого слова есть особое значение.

Российский сериал «Ронин» дебютировал в начале этого года. Его главный герой — спецназовец, который после тяжёлого ранения и семейной трагедии возвращается в родные сибирские места.

Вскоре после завершения первого сезона проект получил продолжение. Новые серии сейчас как раз транслируются по ТВ.

И многие зрители задаются вопросом о необычном названии сериала. Как выяснилось, этот выбор был совсем не случайным.

Фамилия героя

Казалось бы, всё просто — название сериала напрямую связано с фамилией главного героя. Персонажа Дмитрия Паламарчука зовут Иван Доронин.

Если немного сократить его фамилию, получается ёмкое и звучное прозвище, которое идеально подошло для названия проекта.

Азиатские корни

Но название скрывает и другой смысл, уходящий корнями в японскую историю. Ронинами в феодальной Японии называли самураев, оставшихся без господина. Этот термин дословно переводится как «человек-волна», что описывало их скитальческую судьбу бродяг.

Такие воины часто оказывались перед непростым выбором. Единственным их ремеслом было владение оружием, и многим приходилось искать новые возможности для применения своих боевых навыков.

И тут тоже прослеживается особая параллель с героем Паламарчука. Ведь он теряет шанс на карьеру в спецназе после ранения и теперь должен начать жизнь с чистого листа. А во втором сезоне он и вовсе уходит со службы в СОБР на пенсию и становится тем самым одиноким воином.

