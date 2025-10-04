Дело не только в 9 часах хронометража: 5 причин, почему сегодня сложно смотреть трилогию «Крестный отец»

Многие зрители так и не решаются взяться за нее.

Кинотрилогия «Крестный отец» является одной из лучших франшиз всех времен. Первая часть мгновенно стала коммерческим успехом: фильм оказался самым кассовым релизом в 1972 году и заработал примерно 275 миллионов долларов при бюджете в 6,5 млн.

Фильмы Фрэнсиса Форда Копполы и сейчас остаются гениальной работой, но смотреть ленты стало сложнее — уж слишком много минусов в них замечаешь.

Хронометраж

Три фильма в сумме составляют около девяти часов экранного времени. «Крестный отец» длится 175 минут, «Крестный отец 2» — 200 минут, а «Крестный отец 3» — 180 минут.

В длинном фильме нет ничего плохого, особенно если он позволяет уделить больше внимания деталям, углубить характеристику персонажей и в целом обеспечить масштабную историю. Однако некоторые зрители просто не могут высидеть трилогию, которая занимает почти полдня.

Медленное развитие сюжета

Хронометраж позволяет трилогии тщательным исследовать все детали. Одна только свадьба Конни Корлеоне в первом фильме длится около 30 минут.

Общая история чрезвычайно медлительна, персонажи не торопятся переходить из точки А в точку Б, и каждая реплика в диалоге имеет определенную цель. Это может быть довольно скучно для современных зрителей.

Устаревшие спецэффекты

В период выхода первых двух лент трилогии компьютерная графика не использовалась. Но некоторые спецэффекты там все же есть — в основном, когда дело касается травм, которые получают персонажи. Например, смерть Мо Грина, подброшенная лошадиная голова или взрыв машины, который убивает первую жену Майкла.

Но некоторые кинематографические трюки «Крестного отца» не выдерживают критики. Брызги и пятна крови во всех трех фильмах выглядят совсем не похожими на следы реального преступления. А во время драки Сонни Корлеоне и Карло Рицци заметно, что актеры почти не дотрагиваются друг до друга.

Женские персонажи

«Крестный отец» абсолютно патриархальная франшиза. Женские персонажи нечасто встречаются в трилогии и имеют там мало влияния. Реальное внимание за все три фильма уделено лишь Кей Адамс Корлеоне и Конни.

Во франшизе героини изображены не в самом положительном свете. В основном, их либо унижают, либо избивают мужчины.

Сюжетные дыры

В целом, «Крестный отец» представляет собой прочную историю, которая хорошо складывается воедино. Но сюжетных дыр там хватает.

Например, покушение на Вито в первом фильме не имеет особого смысла. Также так и не объясняется полностью, кто устранил людей, пытавшихся убить Майкла в «Крестном отце 2».

Хотя эти эпизоды не наносят ущерб основной истории, они все же вызывают некоторые вопросы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что главный смысл трилогии «Крестный отец» поняли далеко не все.