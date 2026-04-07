Делимся расписанием выхода всех серий 5 сезона «Пацанов»: записывайте дату финальной битвы Бутчера и Патриота

Финал уже близко — и ставки в «Пацанах» никогда не были такими высокими. Создатели обещают жестокую развязку, неожиданные смерти и окончательную битву с Хоумлендером. Осталось только разобраться, когда выходят серии.
«Пацаны» — финальный сезон
Пятый сезон станет последним для сериала «Пацаны». В заключительных эпизодах героям предстоит остановить Хоумлендера и положить конец власти супергероев.
Создатели уже предупредили: никто не находится в безопасности, а финал обещает быть максимально напряжённым.
Расписание выхода серий
В финальном сезоне будет 8 эпизодов. В день премьеры выйдут сразу две серии, а дальше — еженедельный релиз по средам.
Расписание выхода пятого сезона:
— 1 серия — 8 апреля — 2 серия — 8 апреля — 3 серия — 15 апреля — 4 серия — 22 апреля — 5 серия — 29 апреля — 6 серия — 6 мая — 7 серия — 13 мая — 8 серия — 20 мая
Финальная серия выйдет 20 мая.
Что ждать от финала
Последний сезон должен завершить главную историю противостояния команды Бутчера и Хоумлендера. Создатели обещают масштабные события, неожиданные повороты и эмоциональное завершение.
Если верить актёрам, финал будет самым жестким за всю историю сериала — и, судя по прошлым сезонам, к этому стоит готовиться заранее.