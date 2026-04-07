Русский English
Киноафиша Статьи Делимся расписанием выхода всех серий 5 сезона «Пацанов»: записывайте дату финальной битвы Бутчера и Патриота

Делимся расписанием выхода всех серий 5 сезона «Пацанов»: записывайте дату финальной битвы Бутчера и Патриота

7 апреля 2026 13:17
Кадр из сериала «Пацаны»

Уже понятно, что схватка будет эпичной.

Финал уже близко — и ставки в «Пацанах» никогда не были такими высокими. Создатели обещают жестокую развязку, неожиданные смерти и окончательную битву с Хоумлендером. Осталось только разобраться, когда выходят серии.

«Пацаны» — финальный сезон

Пятый сезон станет последним для сериала «Пацаны». В заключительных эпизодах героям предстоит остановить Хоумлендера и положить конец власти супергероев.

Создатели уже предупредили: никто не находится в безопасности, а финал обещает быть максимально напряжённым.

Расписание выхода серий

В финальном сезоне будет 8 эпизодов. В день премьеры выйдут сразу две серии, а дальше — еженедельный релиз по средам.

Расписание выхода пятого сезона:

— 1 серия — 8 апреля — 2 серия — 8 апреля — 3 серия — 15 апреля — 4 серия — 22 апреля — 5 серия — 29 апреля — 6 серия — 6 мая — 7 серия — 13 мая — 8 серия — 20 мая

Финальная серия выйдет 20 мая.

Что ждать от финала

Последний сезон должен завершить главную историю противостояния команды Бутчера и Хоумлендера. Создатели обещают масштабные события, неожиданные повороты и эмоциональное завершение.

Если верить актёрам, финал будет самым жестким за всю историю сериала — и, судя по прошлым сезонам, к этому стоит готовиться заранее.

Фото: Кадр из сериала «Пацаны»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Prime Video уже подготовил замену своему главному хиту: после «Пацанов» именно этот сериал будет рвать рейтинги Prime Video уже подготовил замену своему главному хиту: после «Пацанов» именно этот сериал будет рвать рейтинги Читать дальше 5 апреля 2026
В честь кого были названы все дети Старков в «Игре престолов»? Робб — особенный среди них В честь кого были названы все дети Старков в «Игре престолов»? Робб — особенный среди них Читать дальше 8 апреля 2026
После «Первого отдела» включила этот ироничный детектив: вышло уже 5 сезонов, я жду следующий После «Первого отдела» включила этот ироничный детектив: вышло уже 5 сезонов, я жду следующий Читать дальше 7 апреля 2026
Звезды «Клона», а сюжет драматичнее: про это бразильское «мыло» многие не знают, а зря — рейтинг IMDb 8.4 Звезды «Клона», а сюжет драматичнее: про это бразильское «мыло» многие не знают, а зря — рейтинг IMDb 8.4 Читать дальше 7 апреля 2026
Необычный вариант современного Шерлока — сериал из 7 сезонов с оценкой выше 7: отнеслась скептически, но втянулась Необычный вариант современного Шерлока — сериал из 7 сезонов с оценкой выше 7: отнеслась скептически, но втянулась Читать дальше 7 апреля 2026
Даже те, кто пересмотрел все 44 часа сериала «Во все тяжкие», не ответят 5/5: заковыристый тест по вселенной Уолтера Уайта Даже те, кто пересмотрел все 44 часа сериала «Во все тяжкие», не ответят 5/5: заковыристый тест по вселенной Уолтера Уайта Читать дальше 7 апреля 2026
Сколько серий в сериале «История любви»: финал уже вышел, но зрители продолжают искать еще один эпизод Сколько серий в сериале «История любви»: финал уже вышел, но зрители продолжают искать еще один эпизод Читать дальше 7 апреля 2026
Кэмерон бессовестно сплагиатил начало «Терминатора»: вот в каком сериале режиссер нашел Т-800 Кэмерон бессовестно сплагиатил начало «Терминатора»: вот в каком сериале режиссер нашел Т-800 Читать дальше 7 апреля 2026
Если вы тоже ждали, как я: официальная дата выхода 4 сезона «Извне» и главные интриги — чего ждать от новых серий? Если вы тоже ждали, как я: официальная дата выхода 4 сезона «Извне» и главные интриги — чего ждать от новых серий? Читать дальше 6 апреля 2026
