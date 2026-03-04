Меню
Киноафиша Статьи «Делалось на коленках»: почему сложное дело Брагина не спасло финал 5-го сезона «Первого отдела»

«Делалось на коленках»: почему сложное дело Брагина не спасло финал 5-го сезона «Первого отдела»

4 марта 2026 18:08
Кадр из сериала «Первый отдел»

Многие зрители разочарованы. 

Большинство зрителей НТВ посмотрели финальные серии «Первого отдела», но вместо ожидаемого триумфа финал спровоцировал у зрителей шквал эмоций и массу вопросов. С выходом каждой новой серии у поклонников уменьшалась вера в яркую развязку, а дискуссии в сети становились все более ожесточенными.

В финальных эпизодах сюжет разворачивается по нескольким направлениям. Как следует из показанного, Гаспаров довел до конца расследование дела Веры, однако не стал пока приносить извинения; женщина была освобождена, но неприятный осадок остался. В это же время Шибанов и Комаров задержали фигуранта по кличке Сталкер, но вскоре выяснилось, что они ошиблись — реальный преступник продолжает находиться на свободе.

Особое внимание уделено новому делу Брагина-старшего. В одной из квартир найдено тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Основным подозреваемым следствие называет ее супруга Дорохова: на его одежде обнаружены следы крови, а поведение мужчины вызвало у следствия серьезные опасения. Суд поместил его в СИЗО, где он предпринял попытку суицида; позже, уже в больнице, Дорохов заверил Брагина в своей невиновности.

Пока отец занимается сложным расследованием, его сын Макс приступает к службе в ППС. Молодой Брагин не только разнимает конфликтующих подростков с помощью гитары, но и проявляет себя при пожаре.

Дальнейшее расследование Брагина-старшего приводит к неожиданным выводам: выясняется, что серия разбойных нападений может быть связана с делом Дорохова.

Реакция аудитории оказалась крайне неоднозначной. В комментариях зрители указывают на нелогичность поступков персонажей и надуманность сюжетных поворотов. Многие задаются вопросом, почему Вера, имея опыт работы следователем и адвокатом, совершает странные шаги. Другие отмечают, что Брагин, который ранее умело раскрывал сложные преступления, внезапно будто потерял хватку. Также многие зрители не понимаю, посему так и не вышли еще 10 серий. Вот лишь некоторые комментарии:

«А мне кажется, что наоборот: сняли больше серий, просто не показали их. Последние две серии просто филлерные и явно не тянут на концовку»

«Первые 3 сезона смотрела запоем и не по одному разу. 5 -ый с трудом осилила. Самая нудная финальная серия. Но 6 ой сезон смотреть буду, фоном - надеюсь на чудо»

«Что то я разочарован 5 сезоном. А именно сценарием. Такое чувство что все делалось на коленке, сюжет высосан из пальца»

«Лучше бы Макса убрали. А Вера, по задумке авторов, неотъемлемая половинка Брагина. Просто побольше бы жизненной логики авторы в нее вложили»

По мнению части зрителей, пятый сезон стал слабейшим в истории проекта. Некоторые даже охарактеризовали его как разочарование года, заявив, что сценаристы использовали в финале все возможные клише.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
