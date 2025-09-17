Делали вид, что кормили, и каждый день показывали солдатам: почему смерть Сулеймана скрывали два месяца

Султан Сулейман вошел в историю как Великолепный не просто так. При нем империя пережила настоящий золотой век, расширив владения и укрепив свой авторитет на мировой арене.

Падишах уделял внимание не только завоеваниям, но и внутреннему благополучию, чтобы его подданные жили в достатке. Такая масштабная фигура, конечно, всегда была в центре внимания. Что делает особенно удивительным тот факт, что после его кончины саму смерть султана удавалось скрывать еще довольно долго.

Как умер султан Сулейман

Смерть султана Сулеймана окутана тайной, и на то были свои причины. Еще до его правления сложилась традиция не спешить с похоронами правителей. В отличие от обычных мусульман, которых провожали в последний путь в день кончины или на следующий день, монархов часто бальзамировали.

Это позволяло неделями или даже месяцами скрывать их смерть, чтобы избежать смуты и спокойно выбрать нового повелителя.

Сулейман Великолепный умер далеко от Стамбула, во время осады венгерской крепости Сигетвар. Он отправился в поход уже серьезно больным, и его угасание не стало неожиданностью для приближенных. Однако эту новость хранили в строжайшей тайне почти полтора месяца — пока в столице не были готовы к передаче власти.

Сколько дней скрывали смерть Сулеймана

Смерть султана Сулеймана скрывали 54 дня. Империя вела тяжелую войну в Венгрии, и известие о кончине правителя могло деморализовать армию и привести к хаосу.

Чтобы сохранить видимость, придворные разыгрывали целый спектакль. Каждое утро они вносили в шатер еду, а тело падишаха, предварительно забальзамированное, выносили на носилках, одев в парадные одежды. Солдаты издали видели знакомый силуэт и верили, что султан просто нездоров, но жив.

В курсе были лишь три самых доверенных лица: визирь, секретарь и оруженосец. Даже врач, проводивший бальзамирование, был устранён, чтобы секрет не раскрылся. Только когда сын Сулеймана, Селим, благополучно прибыл в Стамбул и взошел на трон, армии объявили правду.

Любопытно, что в сериале «Великолепный век» этот исторический эпизод показали иначе. Смерть султана становится публичной, его провожает вся свита, и никакой многодневной интриги вокруг этого не возникает.

