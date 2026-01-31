Делаем макияж Тоси из «Девчат»: простые приемы визажистов, которые актуальны и в 2026 году

Многие уверены: в черно-белом кино макияж не нужен. Камера все сгладит, цвет все равно не различить, а мелкие недостатки утонут в серых полутонах. Но это миф.

Достаточно включить «Девчата», чтобы понять: Тося вовсе не «без косметики». Образ Надежды Румянцевой выстроен точно и аккуратно — и многие приемы работают до сих пор. Берите на заметку.

Глаза, которые видно даже без цвета

Первое, что цепляет, — взгляд. Брови у Тоси мягкие, не прорисованные карандашом, без графики. Их слегка затемнили тенями и зачесали вверх, открыв глаза. Прием простой, но он моментально делает лицо живым и доверчивым.

Стрелки короткие и очень аккуратные. Ни драматизма, ни модных излишеств. Тонкая черная линия с маленьким хвостиком добавляет выразительности, но не спорит с образом простой девушки. Ресницы подкручены и хорошо прокрашены — на боковых планах они буквально «взлетают». Даже сегодня этот трюк работает безотказно.

Маленькие хитрости крупного плана

Есть и более тонкие детали. Нижнее веко слегка высветлено и из-за этого глаза кажутся больше, а взгляд — открытее. Этот прием до сих пор используют визажисты, когда нужно «распахнуть» лицо без перегруза, пишет портал femmie.ru.

Губы тоже не оставили без внимания. Цвет мы не различаем, но объем считывается сразу. Контур затемнен по краям, центр высветлен — классический контуринг, который создает форму даже без яркой помады. Камера не видит оттенков, зато отлично читает свет и тень.

Вот почему Тося выглядит так убедительно. Черно-белое кино не отменяет макияж. Оно просто требует точности.