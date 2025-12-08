Меню
Декабрь только начался, а сериалы уже рвут чарты: «Спартак: Дом Ашура» и «Тоннель» стали главными открытиями зимы, но это не все новинки

8 декабря 2025 17:09
Кадр из сериала «Спартак: Дом Ашура», «Тоннель», «Война между сушей и морем»

Что еще посмотреть, пока на улице непогода.

Каждый декабрь начинается одинаково: мандарины, огоньки и внезапный шквал премьер, который хочется смотреть сразу. Пока выбираете, что поставить на вечер, стриминги тихо выкатывают новинки — от суровых вестернов до фантастики.

Вот подборка сериалов, которые уже вышли и могут украсить декабрьские вечера в скором времени.

Покинутые / The Abandons

История переносит в Орегон середины XIX века, где несколько семей пытаются удержаться на земле, которую у них стремятся отнять коррумпированные власти. Люди, которых давно списали со счетов, вынуждены объединиться, чтобы защитить дома и доказать: справедливость существует и вне закона. Атмосфера фронтира, борьба за выживание и человеческая стойкость — основа сериала.

Операция «Английский квартал» / The English Neighborhood

1940 год. Нейтральная Испания становится тихой ареной между странами, охваченными войной. Люсия, дочь шахтёра, устраивается в международную горнодобывающую компанию, закрытую от посторонних глаз. Но секретность предприятия оказывается не просто формальностью: девушка втягивается в опасную игру, где неправильный шаг может стоить свободы и жизни.

Тоннель

В пограничном Снежном таможенница Светлана известна принципиальностью — через ее смену ничего лишнего не проходит. Но всё меняется, когда финская мафия похищает её мужа-игрока. Чтобы спасти близкого человека, Светлана впервые переступает черту и обнаруживает, что вернуться обратно куда сложнее, чем кажется.

«Тоннель»

Полярный — 5 сезон

Вите снова приходится разруливать северные дела, но теперь — в канун Нового года. Он открывает горнолыжный курорт, узнаёт о взрослом сыне и сталкивается с человеком из прошлого: бандитом Барабулей, мечтающим о мести. Пока город готовится к празднику, Вите нужно разобраться с долгами юности.

Золотое дно — 2 сезон

Семейная империя снова на грани. Наследники Градовы, окруженные интригами и внутренними конфликтами, пытаются удержать контроль над миллиардными активами. Каждый хочет урвать больше — и никто не собирается играть честно.

Война между сушей и морем

Мини-спин-офф «Доктора Кто», где международная организация ЮНИТ пытается остановить глобальный конфликт после возвращения морских дьяволов. Пять серий научной фантастики, где столкновение цивилизаций выглядит одновременно масштабно и тревожно.

«Война между сушей и морем»

Спартак: Дом Ашура / Spartacus: House of Ashur

Альтернативная версия истории: Ашур выжил и стал доминусом, который балансирует между римскими интригами и подготовкой гладиаторов. В его жизни появляется Ахиллия — женщина-воин, меняющая правила игры. Мир Спартака переосмыслен с долей мифа и магии, пишет Серж Лебовски.

Последний рубеж / The Last Frontier

После крушения тюремного самолета на Аляске на свободу вырываются десятки опасных заключённых. Маршал Фрэнк Ремник пытается защитить территорию и понять, случайность это или чья-то диверсия. Атмосфера суровой природы усиливает напряжение.

Склиф — премьера сезона 2026 года

16 новых эпизодов о работе травматолога Жени Покровской, для которой экстренная помощь — ежедневная борьба за жизнь пациентов. Медицинская драма возвращается с новыми вызовами и отношениями.

Кадр из сериала «Спартак: Дом Ашура», «Тоннель», «Война между сушей и морем»
