В «Буратино» не все зрители увидели скрытый смысл: об этих пикантных событиях сплетничала даже великая Раневская

27 января 2026 10:23
Кадр из фильма «Буратино»

Дело в самой сказке.

Совсем недавно на экраны вышел новый фильм «Буратино». Это российская музыкальная фантазия режиссёра Игоря Волошина, снятая по знаменитой сказке Алексея Толстого.

Однако за этой, казалось бы, простой сказкой скрывается гораздо более глубокий и взрослый мир. В её основе лежат реальные исторические прототипы, закулисные театральные интриги и личные драмы ключевых фигур Серебряного века.

Раневская о «Буратино»

О том, что сказка «Золотой ключик» может быть не такой уж простой, говорили ещё при жизни самого Алексея Толстого. В ноябре 1936 года актриса Фаина Раневская поделилась в письме с подругой любопытной версией. Она писала, что Толстой создал не просто детскую историю.

По словам Раневской, за образами сказочных героев скрываются реальные люди той эпохи. Эту трактовку ей якобы объяснили в театральной среде.

Согласно ей, сам Буратино — это карикатура на писателя Максима Горького. Изящная Мальвина списана с Любови Менделеевой, жены поэта Александра Блока. А сам Блок, по этой версии, выведен в образе вечно грустящего Пьеро.

Что касается злодея Карабаса-Барабаса, то, как утверждала Раневская, под этой маской Толстой изобразил известного режиссёра Всеволода Мейерхольда.

Кадр из фильма «Буратино»

Любовная интрига

Герой Пьеро — это полностью авторское изобретение Толстого. Его не было ни в оригинальной итальянской сказке, ни в других пересказах.

Любовный треугольник с участием Пьеро, Мальвины и Арлекина — одно из главных отличий русской версии от всех остальных. Развитие этой линии явно намекает на то, что Толстой был хорошо осведомлён об одной известной семейной драме в мире искусства.

Речь идёт о непростых отношениях поэта Александра Блока и его жены, Любови Менделеевой. Блок видел в супруге скорее неземной идеал, мистический символ.

Сама же Любовь Дмитриевна была живым человеком с обычными потребностями и чувствами. Их брак был открытым. Поэт сам позволял себе увлечения, но при этом крайне болезненно воспринимал романы жены. Менделеева искала эмоциональной близости в театральном мире, что особенно ранило Блока.

Именно этот образ надломленного, страдающего и обречённого на безответную любовь человека Толстой и вложил в своего Пьеро.

Фото: Кадры из фильма «Буратино» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
