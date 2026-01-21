Даже «Уэнсдей» и «Очень странные дела» не близко! Это рекорд Netflix: 481,6 млн просмотров за полгода — такого не было ни у одного сериала или фильма

Сейчас зрителю уже нужно что-то необычное и ему это дали.

Мало кто ожидал такого результата. В свежем отчёте Netflix за вторую половину 2025 года появилась цифра, которая заставила индустрию замолчать. Один проект обошёл вообще всех — и сериалы, и фильмы, и проверенные хиты.

Абсолютный рекорд Netflix

«Кейпоп-охотницы на демонов» собрали 481,6 млн просмотров по всему миру всего за шесть месяцев. Это самый высокий показатель за полугодие за всю историю стриминга. Ни один фильм и ни один сериал Netflix раньше не показывал ничего подобного.

Для масштаба: фильм «Счастливчик Гилмор 2», занявший второе место, к декабрю набрал 135,1 млн просмотров. Да, старт был мощным, уик-энд в США — рекордным. Но на длинной дистанции разрыв оказался почти неприличным.

Что происходит с сериалами

Среди сериалов тоже заметные перестановки. Второй сезон «Уэнздей» за период с июля по декабрь набрал 123,5 млн просмотров и обошёл финал «Очень странных дел», у которого 93,5 млн. При этом важно помнить: у «Уэнздей» было 16 недель форы, и без этого преимущества картина могла бы выглядеть иначе.

История «Кей-поп-охотниц» ясно показывает: эпоха «гарантированных» хитов заканчивается. Аудитория больше не ориентируется только на франшизы и громкие имена. Netflix выигрывает за счёт неожиданных форматов, а старые лидеры внезапно оказываются не в центре внимания.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему из мультика вырезали сцену с поцелуем.