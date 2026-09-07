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Даже у Колесникова есть претензии к «Первому отделу» — а вот другой свой сериал актер советует без оговорок

Проверено редакцией
Даже у Колесникова есть претензии к «Первому отделу» — а вот другой свой сериал актер советует без оговорок

Хотя фанаты могут не согласиться.

Забавно, но даже актеры иногда включают сериалы не из чувства долга, а просто для удовольствия. Звезда детектива «Первый отдел» Иван Колесников как раз из таких. В одном из интервью он честно признался: пересматривает проекты со своим участием — и в том числе один из главных хитов НТВ.

Колесникову нравится сериал, но ему хотелось, чтобы сюжет был более смелым и зрелищным.

У меня есть к нему небольшие претензии, но с точки зрения того, что там не так много кровищи, и он все-таки больше про стратегию.

Плюс редкий для нашего ТВ случай, когда на площадке сложилась команда, а не набор из одиночек. Колесников отдельно отмечает режиссера Дениса Нейманда, оператора Евгения Кордунского и Сергея Жаркова — с ним актер подружился за считаные дни.

Даже у Колесникова есть претензии к «Первому отделу» — а вот другой свой сериал актер советует без оговорок

Но не одним «Первым отделом» ограничиваются его зрительские симпатии. Второй проект, который Колесников советует и уже без колебаний, — «Анна Каренина». Легендарная история Вронского от Карена Шахназарова. Да, сериал приняли прохладно, рейтинг на «Кинопоиске» — всего 6,3, но актеру важны не цифры.

Его зацепило визуальное решение: съемки без привычного студийного света, живая камера и необычный взгляд на знакомую классику. Это не буквальный Толстой, а попытка поговорить с романом на современном языке.

Я бы еще назвал "Анну Каренину", поскольку это очень красивый сериал...Очень хорошие партнеры, конечно, и Максим Матвеев, и Лиза Боярская прекрасные.

В итоге список получается показательный. Колесников выбирает истории, где есть мысль и желание рассказать что-то чуть сложнее, чем «кто стрелял первым». Думаем, что такой подход приведет его к невероятному успеху.

Фото: Кадры из сериалов «Первый отдел», «Анна Каренина»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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