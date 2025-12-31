Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Даже Толкин оставил эту тайну нераскрытой: что нового покажут в фильме «Охота на Голлума»

Даже Толкин оставил эту тайну нераскрытой: что нового покажут в фильме «Охота на Голлума»

31 декабря 2025 18:37
Кадр из фильма «Хоббит»

Эту страницу истории Средиземья только предстоит открыть.

Во вселенной Толкина есть тайны, о которых фанаты спорят десятилетиями. Одна из главных — что на самом деле скрывалось внутри Барад-дура, логова Саурона. Новый фильм «Властелин колец: Охота на Голлума» может впервые подойти к этому вопросу вплотную — и сделать то, на что сам профессор так и не решился.

Картина Энди Серкиса хронологически разворачивается между «Хоббитом» и «Братством Кольца», в тот тревожный период, когда Кольцо Всевластья уже найдено, но ещё не осознано как смертельная угроза для всего Средиземья. Саурон вернулся в Мордор, Голлум мечется между страхом и жадностью, а Гэндальф с Арагорном начинают охоту, от которой зависит судьба мира.

Почему именно Барад-дур — ключ к разгадке

Барад-дур в фильмах Питера Джексона всегда оставался символом: чёрная башня на горизонте, глаз во тьме, абсолютное зло — но только снаружи. Внутрь зрителя так ни разу и не пустили. Даже Толкин описывал цитадель Саурона скупо, почти намеренно избегая подробностей.

«Охота на Голлума» меняет оптику. Это история существа, которое не просто побывало в Мордоре, а выжило после плена в Барад-дуре. Именно там Голлума пытали, именно там он выдал Шир — и именно оттуда вышел живым, что само по себе звучит как невозможное.

Если фильм действительно следует канону, мы впервые увидим Барад-дур изнутри: темницы, залы, механизмы, атмосферу абсолютного ужаса. Не абстрактное зло, а пространство, которое давит, ломает и подчиняет. По сути — визуализированный разум Саурона.

Почему это риск для создателей

И здесь начинается самое сложное. Толкин оставлял тьму недосказанной не случайно. Мордор, Саурон и Барад-дур работают именно потому, что зритель и читатель дорисовывают их сами. Любая конкретика рискует разрушить миф.

Ортханк Сарумана уже задавал высокую планку в трилогии Джексона — холодный, чуждый, пугающий. Но Барад-дур должен быть иным. Его строил не человек и даже не нуменорец, а майа, усиленный Единым Кольцом. Это не просто крепость — это концентрат зла.

Если «Охота на Голлума» справится с этой задачей, фильм может не просто расширить лор, а закрыть одно из главных белых пятен «Властелина колец». Если нет — фанаты не простят.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.

Фото: Кадр из фильма «Хоббит»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Фильм «Духи Рождества» с рейтингом 7,6, который идеально включить на новогодних каникулах: там 0+, поэтому смело смотрите с детьми Фильм «Духи Рождества» с рейтингом 7,6, который идеально включить на новогодних каникулах: там 0+, поэтому смело смотрите с детьми Читать дальше 1 января 2026
Джим Керри хотел вернуть 20 000 000 долларов, лишь бы не снимать этот фильм: а зрители смотрят его каждый Новый год Джим Керри хотел вернуть 20 000 000 долларов, лишь бы не снимать этот фильм: а зрители смотрят его каждый Новый год Читать дальше 31 декабря 2025
Зумеры в Новый год не пересматривают по 100 раз «Иронию судьбы»: выбирают совсем другой фильм Зумеры в Новый год не пересматривают по 100 раз «Иронию судьбы»: выбирают совсем другой фильм Читать дальше 31 декабря 2025
Больше 20 лет эта загадка не дает покоя фанатам «Гарри Поттера»: так как все-таки звали сову — Букля или Хедвиг? Больше 20 лет эта загадка не дает покоя фанатам «Гарри Поттера»: так как все-таки звали сову — Букля или Хедвиг? Читать дальше 31 декабря 2025
«Милосердие» Тимура Бекмамбетова и возвращение в Сайлент-Хилл: 6 самых ожидаемых фильмов января 2026 года «Милосердие» Тимура Бекмамбетова и возвращение в Сайлент-Хилл: 6 самых ожидаемых фильмов января 2026 года Читать дальше 31 декабря 2025
Фродо в книгах «Властелин колец» совсем другой: в фильмах он — не герой, а «нытик и истеричка» Фродо в книгах «Властелин колец» совсем другой: в фильмах он — не герой, а «нытик и истеричка» Читать дальше 31 декабря 2025
Культовое «Сияние» задумывалось иным: у книги было и другое название, но почему Кинг передумал? Культовое «Сияние» задумывалось иным: у книги было и другое название, но почему Кинг передумал? Читать дальше 31 декабря 2025
Кажется, нас водили за нос 35 лет: что за фильм смотрел Кевин в комедии «Один дома»? Кажется, нас водили за нос 35 лет: что за фильм смотрел Кевин в комедии «Один дома»? Читать дальше 31 декабря 2025
Новогодний стол как в Хогвартсе? Легко — собрали 3 рецепта из культовой франшизы о Гарри Поттере, которые можно повторить без всякой магии Новогодний стол как в Хогвартсе? Легко — собрали 3 рецепта из культовой франшизы о Гарри Поттере, которые можно повторить без всякой магии Читать дальше 30 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше