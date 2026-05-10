Даже те, кто пересмотрел «Игру престолов» пять раз, это не заметили: что скрыли в прическе Дейенерис

Образ Дейенерис Таргариен стал символом «Игры престолов». Эта героиня, прошедшая путь от изгнанницы до могущественной претендентки на престол, держала в напряжении миллионы зрителей.

Но многие поклонники, следя за её поступками, не заметили одну важную деталь. За внешним видом Дейенерис, особенно за её причёской, скрывался целый тайный язык, на котором с нами говорили создатели сериала.

Прическа Дейенерис

Секрет её образа кроется в волосах. Сложность причёсок Дейенерис напрямую связана с её победами. Каждое новое достижение, каждая завоёванная армия или город находили отражение в укладке. Чем больше силы она обретала, тем более замысловатым и тяжёлым становилось плетение на её голове.

В самом начале пути зрители видели юную и беззащитную девушку с простыми, распущенными волосами. Но с каждой серией её образ усложняется.

Косы Дейенерис

После свадьбы с кхалом Дрого Дейенерис впервые заплетает волосы в косы. Этот шаг сразу же вызывает недовольство её брата Визериса. Он указывает ей, что такая причёска — привилегия победителей, а она пока не одержала ни одной победы.

Но со временем всё меняется. С каждым новым завоёванным городом кос на голове Дейенерис становится всё больше. К финалу сериала её укладка превращается в настоящий шедевр — очень сложное плетение.

