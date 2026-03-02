«Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова

Сегодня выходят финальные серии «Первого отдела». Проект уже называют одним из главных сериалов 2026 года, и это не просто громкая формулировка. Рейтинги стабильно высокие, обсуждения не утихают, а зрители требуют продолжения, несмотря на раздражение к Ухватову и Вере Брагиной. На портале «Киноафиша» пользователи прямо пишут, почему не готовы прощаться с историей.

Некоторые формулируют своё отношение максимально просто — без длинных рассуждений.

«Хороший сериал, хочется продолжения», — пишет пользователь портала «Киноафиша»

Другие признаются, что для них важны не только сюжетные повороты, но и актёры.

«Мне хочется смотреть и видеть красивого Юрия Ивановича и симпатягу Мишу Шибанова. Ещё люблю Семёнова в „Невском“», — Татьяна Степина

Есть зрители, которые воспринимают происходящее как отражение реальности.

«В этом сериале показали правду, как работает полиция в России. Показали, как в „Крокодиле“, оборотней в погонах, как взятки берут. Дела не раскрытые по 20 лет лежат во всех регионах, а зарплату генералы получают вовремя. Показали беспредел сверху донизу в МВД. Верните милицию, молодёжь не идёт служить в полицию. Это не художественный фильм, а документальный», — Лидия Юфа

Наконец, сериал сравнивают с другими долгоиграющими проектами.

«Лучший сериал, который я посмотрела. Даже „Тайны следствия“ не такие интересные стали, как „Первый отдел“. Очень хочется продолжений, много тем не раскрыто. Ждём продолжения на телеканале НТВ!!», — Елена Старикова

Судя по реакции аудитории, «Первый отдел» зацепил по-разному — актёрами, эмоциями, ощущением правды. Именно поэтому финал сегодня воспринимается не как точка, а как ожидание продолжения.