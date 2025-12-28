Даже супергерои отмечают Рождество: 5 сериалов, которые отлично подойдут для зимних вечеров

Меню
28 декабря 2025 07:29
Кадр из сериала «Соколиный глаз», «Тайны Смолвиля», «Моя геройская академия»

Идеальный выбор для тех, кому нравится такой жанр.

Рождество — редкое время, когда супергерои вдруг перестают спасать мир в одиночку и вспоминают, зачем вообще возвращаться домой. Ёлки, снег, семейные ужины и попытки успеть к празднику — даже у людей в плащах и масках. Если хочется включить что-то тёплое, но не приторное, вот пять сериалов о супергероях, которые особенно хорошо смотрятся именно в рождественские дни.

«Соколиный глаз» (2021)

Редкий случай, когда Рождество — не декорация, а двигатель сюжета. Клинт Бартон мечтает просто успеть домой к семье, но вместо этого получает Кейт Бишоп, мафию в спортивных костюмах и Нью-Йорк, утопающий в гирляндах. Идеальный сериал на один день — бодрый, человечный и неожиданно уютный.

«Лига справедливости» (2004)

Эпизод «Утешение и радость» — один из самых трогательных рождественских выпусков в истории супергеройской анимации. Здесь инопланетяне учатся понимать земные праздники, а пафос DC вдруг сменяется тихой человечностью. Отличный выбор для семейного просмотра без возрастных ловушек.

«Тайны Смолвиля» (2001)

Рождественский эпизод «Лексмас» превращает Лекса Лютора в героя вариации «Этой прекрасной жизни». Сериал вообще строится на надежде, выборе и вере в лучшее — качествах, без которых праздник не работает. Даже если вы давно не пересматривали «Тайны Смолвиля», декабрь — подходящий повод.

«Бэтмен: мультсериал» (1992)

Второй эпизод шоу — уже рождественский, и этим всё сказано. Джокер, ёлки, похищения и фирменная готическая атмосфера превращают праздник в слегка безумное, но запоминающееся зрелище. Идеально для тех, кто любит Рождество с тенью и иронией.

«Моя геройская академия» (2016)

Если хочется чистого тепла без цинизма, этот сериал работает безотказно. Рождественская серия с Эри в костюме Санты — концентрат доброты, ради которой вообще придуманы праздники. Смотреть можно и с младшими, и в одиночку, когда хочется верить в простые вещи.

Супергеройские сериалы на Рождество хороши именно тем, что напоминают: даже спасителям мира иногда важнее просто быть рядом с близкими. И пусть хотя бы на пару серий вселенная подождёт.

Фото: Кадр из сериала «Соколиный глаз», «Тайны Смолвиля», «Моя геройская академия»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
