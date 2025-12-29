Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Даже Стивен Кинг ждет не дождется продолжения этого сериала-хита 2025 года: «Поспешите, я не молодею!»

Даже Стивен Кинг ждет не дождется продолжения этого сериала-хита 2025 года: «Поспешите, я не молодею!»

29 декабря 2025 14:15
Стивен Кинг

Писатель настойчиво советует не затягивать с сиквелом. 

Первый эпизод нового шоу «Из многих» вышел в эфир в начале ноября. В центре сюжета — женщина по имени Кэрол, которую называют «самым несчастным человеком на планете». И именно этому человеку, согласно замыслу, предстоит спасти весь мир от угрозы всеобщего счастья.

Проект мгновенно завоевал огромную популярность. Он стал самым просматриваемым сериалом на платформе Apple TV+, обойдя даже такие признанные хиты, как «Разделение», «Тед Лассо» и «Утреннее шоу».

Успех оказался настолько значительным, что студия уже официально объявила о съёмках второго сезона. И среди поклонников необычной истории оказался и знаменитый писатель Стивен Кинг, что лишь подтверждает неординарность сериала.

Кадр из сериала «Из многих»

Стивен Кинг о сериале «Из многих»

Стивен Кинг оказался в числе тех, кто высоко оценил сериал. Знаменитый писатель не скрывал своего восхищения и даже обратился к создателю проекта Винсу Гиллигану через свои социальные сети. Он призвал режиссёра поскорее взяться за работу над продолжением истории.

«Гиллиган говорит, что не планирует спешить со вторым сезоном. Я понимаю его позицию. Но, Винс, если ты меня слышишь: отмечу, что я, к сожалению, не молодею», — с лёгкой иронией написал Кинг, давая понять, насколько ему не терпится увидеть новые эпизоды.

Чем закончился сериал «Из многих»

Финальная серия «Из многих» появилась на экранах накануне католического Рождества. К концу проекта большинство выживших людей приняли новую реальность. Многие даже добровольно присоединились к единому коллективному сознанию, которое принесло им ощущение счастья.

В процессе выяснилось, что Кэрол невозможно заразить привычным способом. Для этого потребовались бы её собственные стволовые клетки, а взять их без её согласия никто не мог.

В её дом в один из дней приходит Манусос. Это один из немногих оставшихся свободными людей, который сбежал из Парагвая. Он избегает заражённых и одержим идеей спасти мир. Манусос остаётся в доме Кэрол, пытаясь найти способ остановить вирус.

В ответ на его присутствие все заражённые покидают город. Кэрол решает уйти вместе со своей новой «семьёй». А Манусос остаётся в опустевшем доме один, продолжая свои поиски.

Вскоре обнаруживается ключ к разгадке. Оказывается, когда-то Кэрол хотела ребёнка и сдала свои яйцеклетки на хранение. Из них теперь можно получить те самые стволовые клетки. Работа займёт месяц, максимум — два или три. Кэрол осознаёт, что скоро перестанет быть собой и станет частью общего счастья.

В середине сезона был важный разговор, где заражённые признались Кэрол: если им потребуется ядерная бомба, им её предоставят. Воспользовавшись этим, героиня возвращается в свой дом.

Она приходит с контейнером, в котором находится ядерная бомба. Кэрол смотрит на Манусоса и произносит: «Мы будем спасать мир».

Ранее портал «Киноафиша» объяснял смысл финала.

Фото: Кадр из сериала «Из многих», Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Провал перед самым финалом «Очень странных дел»: худший эпизод сериала собрал 5,4 баллов, и эта оценка опускается все ниже Провал перед самым финалом «Очень странных дел»: худший эпизод сериала собрал 5,4 баллов, и эта оценка опускается все ниже Читать дальше 30 декабря 2025
31 декабря «Очень странные дела» не кончатся: у сериала будет спин-офф — но полюбим ли мы его без братьев Дафферов, Майка, Дастина и других? 31 декабря «Очень странные дела» не кончатся: у сериала будет спин-офф — но полюбим ли мы его без братьев Дафферов, Майка, Дастина и других? Читать дальше 29 декабря 2025
А почему вообще она — Одиннадцать? Вспоминаем откуда у главной героини хита Netflix «Очень странные дела» это имя А почему вообще она — Одиннадцать? Вспоминаем откуда у главной героини хита Netflix «Очень странные дела» это имя Читать дальше 29 декабря 2025
3 главные ошибки Рика Граймса, из-за которых все в «Ходячих мертвецах» поплатились: не такой уж он и герой 3 главные ошибки Рика Граймса, из-за которых все в «Ходячих мертвецах» поплатились: не такой уж он и герой Читать дальше 28 декабря 2025
«Один из лучших сериалов года!»: финальный эпизод «Из многих» получил рейтинг 8,5 на IMDb — уже сравнивают с «Во все тяжкие» «Один из лучших сериалов года!»: финальный эпизод «Из многих» получил рейтинг 8,5 на IMDb — уже сравнивают с «Во все тяжкие» Читать дальше 28 декабря 2025
Чем кончается пятый сезон «Эмили в Париже»: такого поступка от героини никто не ожидал, а Лили Коллинз ее полностью оправдала Чем кончается пятый сезон «Эмили в Париже»: такого поступка от героини никто не ожидал, а Лили Коллинз ее полностью оправдала Читать дальше 25 декабря 2025
А были ли и правда у трех богатырей дети: малыши в «Свет клином» — это только начало А были ли и правда у трех богатырей дети: малыши в «Свет клином» — это только начало Читать дальше 30 декабря 2025
«Игра престолов», «Декстер» или «Во все тяжкие»? Вот какие сериалы зрители считают с идеальными финалами — тут ноль вопросов «Игра престолов», «Декстер» или «Во все тяжкие»? Вот какие сериалы зрители считают с идеальными финалами — тут ноль вопросов Читать дальше 30 декабря 2025
Как зовут бандитов из «Один дома» и почему у них такие странные имена? Объяснение есть прямо в фильме, но его почти никто не замечает Как зовут бандитов из «Один дома» и почему у них такие странные имена? Объяснение есть прямо в фильме, но его почти никто не замечает Читать дальше 30 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше