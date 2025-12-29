Даже Стивен Кинг ждет не дождется продолжения этого сериала-хита 2025 года: «Поспешите, я не молодею!»

Первый эпизод нового шоу «Из многих» вышел в эфир в начале ноября. В центре сюжета — женщина по имени Кэрол, которую называют «самым несчастным человеком на планете». И именно этому человеку, согласно замыслу, предстоит спасти весь мир от угрозы всеобщего счастья.

Проект мгновенно завоевал огромную популярность. Он стал самым просматриваемым сериалом на платформе Apple TV+, обойдя даже такие признанные хиты, как «Разделение», «Тед Лассо» и «Утреннее шоу».

Успех оказался настолько значительным, что студия уже официально объявила о съёмках второго сезона. И среди поклонников необычной истории оказался и знаменитый писатель Стивен Кинг, что лишь подтверждает неординарность сериала.

Стивен Кинг о сериале «Из многих»

Стивен Кинг оказался в числе тех, кто высоко оценил сериал. Знаменитый писатель не скрывал своего восхищения и даже обратился к создателю проекта Винсу Гиллигану через свои социальные сети. Он призвал режиссёра поскорее взяться за работу над продолжением истории.

«Гиллиган говорит, что не планирует спешить со вторым сезоном. Я понимаю его позицию. Но, Винс, если ты меня слышишь: отмечу, что я, к сожалению, не молодею», — с лёгкой иронией написал Кинг, давая понять, насколько ему не терпится увидеть новые эпизоды.

Чем закончился сериал «Из многих»

Финальная серия «Из многих» появилась на экранах накануне католического Рождества. К концу проекта большинство выживших людей приняли новую реальность. Многие даже добровольно присоединились к единому коллективному сознанию, которое принесло им ощущение счастья.

В процессе выяснилось, что Кэрол невозможно заразить привычным способом. Для этого потребовались бы её собственные стволовые клетки, а взять их без её согласия никто не мог.

В её дом в один из дней приходит Манусос. Это один из немногих оставшихся свободными людей, который сбежал из Парагвая. Он избегает заражённых и одержим идеей спасти мир. Манусос остаётся в доме Кэрол, пытаясь найти способ остановить вирус.

В ответ на его присутствие все заражённые покидают город. Кэрол решает уйти вместе со своей новой «семьёй». А Манусос остаётся в опустевшем доме один, продолжая свои поиски.

Вскоре обнаруживается ключ к разгадке. Оказывается, когда-то Кэрол хотела ребёнка и сдала свои яйцеклетки на хранение. Из них теперь можно получить те самые стволовые клетки. Работа займёт месяц, максимум — два или три. Кэрол осознаёт, что скоро перестанет быть собой и станет частью общего счастья.

В середине сезона был важный разговор, где заражённые признались Кэрол: если им потребуется ядерная бомба, им её предоставят. Воспользовавшись этим, героиня возвращается в свой дом.

Она приходит с контейнером, в котором находится ядерная бомба. Кэрол смотрит на Манусоса и произносит: «Мы будем спасать мир».

