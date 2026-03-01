Даже Стивен Кинг подсел на этот сериал уже со 2 серии: не зря он считается скрытой жемчужиной Apple TV

В эпоху, когда даже успешные проекты теряют фокус к третьему сезону, «Дом с прислугой» от Apple TV стал редким исключением. Хоррор-триллер М. Найта Шьямалана выходил с 2019 по 2023 год и сумел сохранить тональность от первой до последней серии.

И даже получить высшую оценку от короля ужасов Стивена Кинга.

Сюжет сериала «Дом с прислугой»

История начинается с семейной трагедии: Дороти и Шон нанимают загадочную няню Лиэнн после потери ребёнка. Но с её появлением в доме начинают происходить вещи, которые сложно объяснить логикой.

Сериал не скатывается ни в дешёвые скримеры, ни в банальную мистику — он держит тревожную атмосферу на медленном, почти гипнотическом огне.

Похвала от мастера ужаса

Отдельный штрих — реакция Стивена Кинга. Автор «Сияния» и «Кэрри» публично называл «Дом с прислугой» «очень жуткой и невероятно захватывающей историей», признаваясь, что подсел уже после двух эпизодов. Позже он снова хвалил проект, подчёркивая его атмосферу.

Когда мастер психологического ужаса рекомендует сериал — это серьёзный знак качества. И в случае «Дома с прислугой» комплимент не выглядит дежурным: шоу действительно работает тонко и последовательно.

Почему о нём говорят меньше, чем он заслуживает

В фильмографии Шьямалана хватает громких хитов вроде «Шестого чувства» и спорных проектов. «Дом с прислугой» же оказался где-то посередине — без оглушительного хайпа, но с удивительной стабильностью качества.

Если вы ищете многосезонный хоррор, который не разваливается к финалу и не предаёт собственную атмосферу, этот сериал — редкая находка. И да, четыре сезона без ощущения «зачем это сняли» — сегодня почти роскошь.