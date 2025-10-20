Даже ребенка не пощадили: 109 серия «Клюквенного щербета» возмутила зрителей — опять из-за Фатиха и Доа

На экраны вышла уже 109 серия турецкого хита «Клюквенный щербет», и она опять вызвала волну возмущений среди зрителей. Финальные минуты эпизода смотреть без слез было невозможно. И в этом снова виноваты Фатих и Доа.

Очередной развод

Отношения этой парочки всегда были похожи на американские горки. Но теперь в них есть и третий участник — малышка Джемре. В четвертом сезоне парочка то ссорится, то мирится, то вообще собирается разводиться. Фатих не видит берегов со своей гордыней, а Доа умеет только закатывать скандалы.

В новой серии молодой глава компании Унал обнаружил страницу Чимен в социальных сетях. Мало того, что свояченница публикует откровенные фотографии, так еще и делится снимками с Джемре. Этого Фатих терпеть не смог.

Очередная разборка супругов закончилась скандалом, сбором вещей и уходом Доа из дома. Вместе с собой она захватила и дочку. В принципе, обычная история, если бы не происшествие на дороге.

Страхи Кывылджим

А тем временем Кывылджим и так страдает угрызениями совести из-за того, что Омер мог сбить ту девушку. Ей кажется, что сокрытие преступления может отразиться на ее детях. И карма прилетает мгновенно.

Поздно вечером ей звонит Доа и сообщает, что они с Джемре едут к ним. По дороге девушка попадает в аварию, а бедняжка Кывылджим в трубке телефоне слышит крики дочери и едва не лишается чувств.

Зрители возмущены

Даже преданные фанаты устали от вечных разборок Доа и Фатиха. Но в этот раз жертвой их скандала стала их маленькая дочь. Пока непонятно, сильно ли она пострадала в аварии, но зрители все равно засыпали фан-группы возмущенными комментариями:

«Даже ребенка не пощадили!», «Сколько можно уже Джемре страдать из-за родителей», «Малышке не повезло с семьей, хоть бы выжила», — пишут комментаторы.

Только в 110 серии станет понятно, что стало с Джемре. А пока зрители могут излить свой гнев в комментариях.

