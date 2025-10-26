Даже предательство Кывылджим не спасло ситуацию: что происходит с «Клюквенным щербетом» и его рейтингами

В сериале «Клюквенный щербет» снова кипят страсти — интриги множатся быстрее, чем новые персонажи успевают представиться. Но зрители всё чаще замечают: даже буря в доме Уналов уже не спасает рейтинги, которые продолжают скатываться вниз.

Асиль прижимает Ишил к стенке

После встречи с Асилем Ишил поняла: от этого мужчины не скрыться. Он требует, чтобы Апо переписал компанию на неё, а та — передала бизнес ему. Ни компромиссов, ни отсрочек. Асиль открыто намекает, что знает о Лео, и Ишил оказывается в безвыходном положении.

Доа и Фатих: после аварии — новые разборки

После аварии Доа и Джемре возвращаются домой невредимыми, но мир в семье так и не наступает. На семейном совете Кывылджим встаёт на защиту дочерей, напоминая, что никто не имеет права их осуждать.

Фатих, устав от вечных упрёков, всё же пытается поговорить с женой — и снова получает от ворот поворот. Его терпение на исходе, и кажется, он готов пуститься во все тяжкие.

Тем временем в его жизни появляется новая фигура — Седа, подруга Ниляй, которая явно проявляет интерес к Фатиху. Формально — по работе, но зрители уже понимают, что это начало новой истории.

Нурсема под прицелом Демет

Пока Нурсема строит тихое семейное счастье с Фиразом, бывшая любовница её мужа снова выходит на тропу войны. Демет портит машину Нурсемы, а затем проникает на благотворительное мероприятие под видом волонтёра.

Там она разыгрывает драму об «обманутой женщине», не признаваясь, что речь идёт о её собственном романе с Фиразом. Судя по накалу, Демет готовит не одно «возвращение».

Чимен пугает новостью о болезни

Чимен делится тревожной новостью — у неё обнаружена шишка в груди. Кывылджим уверена: это кара за грехи семьи. На обследовании прогнозы оказываются тревожными, и женщина окончательно теряет самообладание. Убедив себя, что источник всех бед — авария Омера, Кывылджим делает отчаянный шаг: звонит в полицию и сдаёт собственного мужа.

Арест Омера и новая война

Когда полицейские приходят в дом, всё семейство в сборе. Кывылджим молчит, а Омер мгновенно всё понимает. Его арест становится кульминацией серии — и, по сути, финальной точкой в браке. Уналы такой шаг Кывылджим ей не простят.

Итог: Фатих балансирует между женой и новой пассией, Ишил в ловушке шантажа, Демет готовит месть, Чимен ждёт диагноз, а Кывылджим сама рушит свой дом. Но при всей драматичности сюжет буксует: динамики становится больше, а смысла — всё меньше. Если сценаристы срочно не перезапустят историю, зрители могут поставить точку раньше финала.

Ранее мы писали: Кывылджим сдает Омера, а Мустафа возглавит компанию: чем еще удивит зрителей 4 сезон «Клюквенного щербета».