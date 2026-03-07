Меню
Даже преданные фанаты «Клона» сходу не назовут настоящее имя Жади: оно звучало только в одной серии

7 марта 2026 08:56
Кадр из сериала «Клон»

Для большинства зрителей это осталось незамеченным.

«Клон» для многих давно превратился в бесконечный источник ностальгии и уюта — его пересматривают по второму, третьему, а кто‑то и по пятому кругу. Но даже самые преданные фанаты порой пропускают одну деталь, спрятанную где‑то в глубине серий.

Оказывается, у Жади было самое настоящее, полноценное имя. И в сериале его произнесли ровно один раз.

Настоящее имя

Главную героиню «Клона» зрители запомнили просто как Жади — ту самую красавицу с восточными глазами, в которую без памяти влюбился Лукас. Но в одной из сцен её вдруг назвали по‑другому.

Момент был напряжённый: Жади сидела в очереди к врачу, который мог выдать её тайную связь, и боялась, что сейчас всё раскроется. И вот, когда подошла её очередь, из кабинета прозвучало: «Алиса Джани».

Кадр из сериала «Клон»

Смысл прозвища

Мать героини называла её Жади с самого детства, и со временем это имя прижилось настолько, что вытеснило настоящее. Она выбрала для дочки имя в честь удивительного минерала — редкого, красивого, с глубоким зелёным оттенком. На португальском он звучит как «жади», хотя на самом деле речь идёт о камне жадеите, близком родственнике нефрита.

Этот камень стал для героини не просто украшением, а настоящим талисманом. Кулон с ним сопровождал её через все испытания.

Официальное «Алиса Джани» осталось где‑то в прошлом.

Фото: Кадры из сериала «Клон»
Светлана Левкина
