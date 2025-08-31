Даже после смерти Пол Уокер появляется в новых частях «Форсажа»: и только в одном фильме его не показали даже мельком

«Форсаж: Токийский дрифт» (2006) стал единственной частью легендарной франшизы без участия Пола Уокера. Для фанатов это выглядело странно: ведь именно его Брайан О’Коннор вывел первый фильм на культовый уровень. Но за этим решением стояла целая серия студийных и творческих поворотов.
Студия решила сменить курс
Уокер сам объяснял отсутствие просто: «политика, студийные дела, решение руководства». Universal хотела омолодить франшизу и перенести её в Токио, сделав акцент на подростковой истории о гонках-дрифте. Для Брайана, которому к тому моменту было уже за тридцать, места в новой концепции не нашлось.
Первоначально это должен был быть фильм про Дома
Сценарист Крис Морган вспоминал: изначально сюжет задумывался под Доминика Торетто. Это должен был быть криминальный нуар: Дом приезжает в Японию после смерти друга и погружается в мир дрифта.
Но после провальных кассовых сборов «Двойного форсажа» Universal решила полностью обновить сюжет и актёрский состав. В итоге в «Дрифте» Дом появляется лишь в финальном камео.
Ставка на молодёжь
Главным героем стал старшеклассник Шон Босуэлл (Лукас Блэк), а ключевой находкой оказался Хан в исполнении Суна Кана. Фильм выбивался из привычного «форсажевского» ритма, но именно это сделало его культовым и подарило франшизе новый стиль.
Хан как новое сердце саги
«Дрифт» подарил зрителям Хана — настолько полюбившегося, что ради него Universal переписала хронологию: четвёртая, пятая и шестая части стали приквелами, чтобы вернуть героя. Таким образом, отсутствие Брайана открыло дорогу новому эмоциональному центру франшизы.
Связь с «дрифтом» так и не появилась
Даже когда «Токийский дрифт» встроили в общий канон, Брайан с ним никак не пересёкся. Камео Вина Дизеля дало мостик к основным героям, но после трагической смерти Пола Уокера этот пробел остался незаполненным.
Ирония в том, что «Токийский дрифт» когда-то считался «ненужным ответвлением», а сегодня его называют самой оригинальной частью серии. Он изменил курс франшизы, дал культового героя и доказал, что «Форсаж» может жить и без привычных звёзд.
Но именно отсутствие Пола Уокера сделало его в истории саги особенным — отдельной, но важной главой.
