Даже после смерти Пол Уокер появляется в новых частях «Форсажа»: и только в одном фильме его не показали даже мельком

«Форсаж: Токийский дрифт» (2006) стал единственной частью легендарной франшизы без участия Пола Уокера. Для фанатов это выглядело странно: ведь именно его Брайан О’Коннор вывел первый фильм на культовый уровень. Но за этим решением стояла целая серия студийных и творческих поворотов.

Студия решила сменить курс

Уокер сам объяснял отсутствие просто: «политика, студийные дела, решение руководства». Universal хотела омолодить франшизу и перенести её в Токио, сделав акцент на подростковой истории о гонках-дрифте. Для Брайана, которому к тому моменту было уже за тридцать, места в новой концепции не нашлось.

Первоначально это должен был быть фильм про Дома

Сценарист Крис Морган вспоминал: изначально сюжет задумывался под Доминика Торетто. Это должен был быть криминальный нуар: Дом приезжает в Японию после смерти друга и погружается в мир дрифта.

Но после провальных кассовых сборов «Двойного форсажа» Universal решила полностью обновить сюжет и актёрский состав. В итоге в «Дрифте» Дом появляется лишь в финальном камео.

Ставка на молодёжь

Главным героем стал старшеклассник Шон Босуэлл (Лукас Блэк), а ключевой находкой оказался Хан в исполнении Суна Кана. Фильм выбивался из привычного «форсажевского» ритма, но именно это сделало его культовым и подарило франшизе новый стиль.

Хан как новое сердце саги

«Дрифт» подарил зрителям Хана — настолько полюбившегося, что ради него Universal переписала хронологию: четвёртая, пятая и шестая части стали приквелами, чтобы вернуть героя. Таким образом, отсутствие Брайана открыло дорогу новому эмоциональному центру франшизы.

Связь с «дрифтом» так и не появилась

Даже когда «Токийский дрифт» встроили в общий канон, Брайан с ним никак не пересёкся. Камео Вина Дизеля дало мостик к основным героям, но после трагической смерти Пола Уокера этот пробел остался незаполненным.

Ирония в том, что «Токийский дрифт» когда-то считался «ненужным ответвлением», а сегодня его называют самой оригинальной частью серии. Он изменил курс франшизы, дал культового героя и доказал, что «Форсаж» может жить и без привычных звёзд.

Но именно отсутствие Пола Уокера сделало его в истории саги особенным — отдельной, но важной главой.

