Даже Николь Кидман и Элизабет Тейлор не спасли: 3 провальных фильма, которые оставили своих создателей банкротами

15 февраля 2026 13:17
Кадр из фильма «Клеопатра»

Ежегодно на экраны выходит множество кинолент.

Некоторые из фильмов становятся настоящими хитами, завоёвывая сердца зрителей и принося прибыль своим создателям. Однако встречаются и такие фильмы, которые, несмотря на наличие поклонников, оказываются финансовым провалом, повергая кинокомпании в кризис и принося убытки вместо ожидаемой прибыли.

«Клеопатра»

Одним из таких примеров является фильм «Клеопатра», вышедший в 1963 году. В главной роли блистала Элизабет Тейлор. Фильм поражает своим масштабом и грандиозностью постановки.

«Клеопатра» стала лидером проката в свое время, однако при бюджете в 44 миллиона доллара смогла собрать лишь немногим более 57 миллионов. Этот финансовый провал привел к смене руководства кинокомпании и расторжению множества контрактов. Лишь успех фильма «Звуки музыки» частично компенсировал понесенные убытки.

Лента с Николь Кидман

Экранизация сказочного романа Филипа Пулмана «Золотой компас» обошлась студии в 180 миллионов долларов. Несмотря на кассовые сборы в 372 миллиона, фильм не оправдал надежд создателей. Кинокомпания обанкротилась и была поглощена студией Warner Bros. Даже блистальная Николь Кидман не спасла картину.

Фильм Фрэнсиса Форда Копполы

Картина «От всего сердца» (1982) повествует о воссоединении мужчины и женщины и зарождении новых чувств. Эта работа считается одной из самых неудачных в карьере Фрэнсиса Форда Копполы.

При бюджете в 26 миллионов долларов фильм собрал чуть более 600 тысяч. Создатели фильма боролись с долгами до самого начала 1990-х годов.

Фото: Кадр из фильма «Клеопатра», кадр из фильма «Золотой компас», кадр из фильма «От всего сердца»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
