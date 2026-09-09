Даже невозмутимый Штирлиц пришел в бешенство: из «Семнадцати мгновений весны» вырезали четверть фильма

Премьера «Семнадцати мгновений весны» стала настоящим событием для всей страны: во время показа улицы пустели, а уровень преступности, по легенде, заметно снижался. Но даже такой популярный проект не избежал вмешательства цензуры.

Некоторые сцены убрали еще до начала съемок, другие изменили перед зарубежным прокатом, но самые серьезные сокращения появились в цветной версии 2009 года, которую выпустили к 60-летию Победы.

Для этого черно-белую пленку восстановили в высоком разрешении, около 1500 ключевых кадров специалисты обработали вручную, а затем эти образцы использовали для компьютерной колоризации.

Однако вместе с цветом зрители получили и другую версию картины. Изображение адаптировали под формат 16:9, из-за чего кадр обрезали примерно на пятую часть. Но главным изменением стало сокращение хронометража: некоторые серии потеряли около четверти материала, а отдельные эпизоды были урезаны почти на треть.

Диалог в поезде

Одной из самых сильных сцен сериала считалась беседа Штирлица с немецким генералом в вагоне поезда. Роль офицера сыграл Николай Гриценко, который в тот период тяжело болел и с трудом запоминал текст. Чтобы актер мог работать, на площадке разместили специальные подсказки, которые не попадали в кадр.

В этой сцене герои обсуждали характер американцев, отношение немцев к советским людям, причины войны и ошибки руководства Германии.

В версии 2009 года большая часть эпизода исчезла. Из него убрали многие рассуждения генерала, включая его оценки Германии, Гитлера и будущего страны. После сокращения от глубокого философского разговора осталась лишь основная сюжетная линия.

Исчезнувшая фраза

Еще один известный момент был связан с Мюллером и Штирлицем. В одной из сцен разведчик забирает пленку с диктофона, хотя Мюллер уверен, что тот отдаст ее. Вместо этого Штирлиц спокойно убирает запись и предлагает: «Еще кофе?».

Эта короткая фраза стала одной из самых узнаваемых в сериале. Но в цветной версии от нее ничего не осталось.

Другие эпизоды

Ватикан. Из девятой серии практически исчезла часть, связанная с политической ролью Ватикана во время войны.

Ялтинская конференция. В первой серии сократили фрагменты хроники о встрече Сталина, Рузвельта и Черчилля, создании ООН и совместных действиях союзников.

Разговор фрау Заурих со Штирлицем. Из шестой серии исчезла часть диалога о будущем Германии и скором завершении войны.

Гибель Плейшнера. Сильнее всего пострадал драматический эпизод с профессором. Из новой версии убрали часть его сомнений, попытку найти выход и напряженные моменты перед трагедией.

История Кальдера и его жены. Исчезла деталь из рассказа Хельмута Кальдера о супруге, которая показывала его отношение к прошлому жены и добавляла глубины персонажу.

При этом некоторые серии почти не подверглись изменениям. Пятая, восьмая и двенадцатая серии сохранили большую часть оригинального материала, вероятно, потому что в первоначальной версии 1973 года они и так были одними из самых коротких, пишет Дзен-канал «Заметки инсайдера».

Вячеслав Тихонов остался крайне недоволен итоговой версией фильма. Результат настолько отличался от первоначального замысла, что он фактически не узнавал в нем работу, над которой трудился сам. Актер подчеркивал, что новая версия уже не имела ничего общего с прежним фильмом.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.