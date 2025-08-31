Даже не думайте отказываться от просмотра: 5 главных сериальных премьер, которые выйдут в сентябре 2025 года

Пять сентябрьских релизов, где есть интрига, драйв и харизма, а не только хайп и громкие имена.

Сентябрь 2025-го — месяц, когда стриминги идут на повышение ставок. Netflix дробит сезоны и вытаскивает в свет звёздные дуэты, Apple TV+ играет в взрослые триллеры, а Hulu и FX подтягивают жанровую выучку. Ниже — пять премьер, которые обещают не просто занять вечер, а дать то самое послевкусие.

«Уэнсдэй» (2025)

Netflix, 3 сентября — вторая часть второго сезона «Уэнсдэй». Она вернулась в «Невермор», но теперь рядом вся семья: Мортиша, Гомес, Пагсли. Внутришкольные интриги сплетаются с новой угрозой, и доверять нельзя буквально никому.

Дженна Ортега держит ритм — у шоураннеров курс на более тёмный детектив с подростковой иронией. Вопрос к платформе один: выдержит ли нерв зрителя ещё одно деление сезона.

«Убийства в одном здании» (2025)

Hulu, 9 сентября — пятый сезон. Чарльз, Оливер и Мэйбл снова записывают подкаст и лезут туда, куда не советует здравый смысл. Смерть любимого швейцара тянет ниточку к старой мафии и миллиардерам с длинной памятью.

Формула работает: уют нью-йоркских интерьеров, блестящая химия Стива Мартина, Мартина Шорта и Селены Гомес, камео уровня Мерил Стрип — и тайна, которая щёлкает как добротный кроссворд.

«Черный кролик» (2025)

Netflix, 18 сентября — первый сезон. Манхэттенский ресторан как арена семейной войны: респектабельный Джейк строит гастроимперию, но в дверь стучится прошлое — проблемный брат Винс.

На экране редкий дуэт: Джуд Лоу против Джейсона Бейтмана. На выходе ждём «Озарка» в кожаном фартуке: нерв, криминальная интрига, кулинарный бэкстейдж и вопрос — что дороже, кровь или бренд.

«Медленные лошади» (2025)

Apple TV+, 24 сентября — пятый сезон. Дом на Милбэнк снова принимает «выбывших» агентов, а Лондон тем временем тонет в цепочке странных происшествий.

Уникальная смесь: британский шпионский драйв с самоиронией и едкими диалогами, плюс неизменно гремучий Джексон Лэмб, который одновременно хоронит и спасает карьеру подчинённых. Серия держит планку редкой стабильности: без надуманных твистов, но с аккуратной эволюцией героев.

«Савант» (2025)

Apple TV+, 26 сентября — первый сезон. Джессика Честейн — под псевдонимом «Савант» — внедряется в радикальные онлайн-сообщества, где граница между троллем и будущим стрелком стирается одним кликом.

Основано на реальной истории, и это ощущается: тревожный, холодный триллер про цифровую ненависть как оружие массового поражения. Если сценарий удержит баланс между процедурной частью и психологией, это претендент на обсуждение сезона.

Эта пятёрка — хороший срез того, как сегодня работает сериал: жанры смешивают, героев ставят в моральные ловушки, а постановку доводят до ювелирной точности. Берите на заметку и планируйте вечера — будет жарко, советует дзен-канал ShadowTavern.

Ранее мы писали: Не только «Невский-8» и «Первый отдел-5», но и новый «Мухтар: НТВ наконец раскрыл сериалы нового сезона 2025-2026.