Даже настоящие фанаты советских сказок ошибались в Кощее: вот что значит его имя

14 апреля 2026 10:23
Кадр из фильма «Кащей Бессмертный» (1944)

У этого слова особенное значение.

В фольклоре восточных славян ключевая роль злодея неизменно отводится Кощею Бессмертному. В кино, мультфильмах и книжных иллюстрациях этого персонажа привыкли изображать как немощного, высохшего старика, едва прикрытого кожей — настоящий ходячий скелет.

Из-за такого визуального ряда и взрослые, и малыши часто делают поспешный вывод: прозвище колдуна напрямую связано с его анатомическими особенностями. Мол, «Кощей» — это производное от слова «кости».

Однако на деле подобное мнение — не более чем живучая ошибка. Этимология имени главного сказочного антагониста гораздо глубже и многограннее.

Лингвисты выделяют как минимум несколько серьёзных версий. У праславян, к примеру, в быту были лексемы с корнем «кощ»: «кощунить» или «кощунники» — так называли либо магические ритуалы, либо самих людей, промышлявших колдовством и чародейством.

Если обратиться к древним смыслам, то прилагательное «кощный» трактовалось как «относящийся к преисподней», «адский», «тёмный» или «потусторонний». А слово «касть» в старину обозначало всё грязное, низкое и отвратительное.

От этого архаичного корня в современной речи уцелело лишь одно понятие — «кощунство», которое сегодня понимают как оскорбление священных или почитаемых вещей.

Таким образом, если разбирать имя злодея по его смысловому наполнению, перед нами предстаёт могущественный владыка тьмы, опытный некромант или чёрный маг, а вовсе не жалкий истощённый скелет.

Светлана Левкина
