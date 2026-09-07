Даже музыка в «Москве слезам не верит» имела значение: одну песню Меньшов спрятал в ленте специально

Американские фильмы давно стали мастерами намёков и пасхалок — зрители уже привыкли искать отсылки к другим лентам или знаменитостям. Но мало кто знает, что в советском кино это тоже было обычным делом.

Даже оскароносный Владимир Меньшов иногда позволял себе такие вольности. Он умело вплетал в свои работы скрытые отсылки, причем чаще всего на свои же ленты.

«Москва слезам не верит»

В «Москве слезам не верит» есть милая деталь — песня «Когда уйдем со школьного двора». Та же самая мелодия звучит и в дебютной работе Меньшова «Розыгрыш».

Картина, получившая «Оскар», связана с еще одним проектом режиссера. В «Любви и голубях» героиня Нины Дорошиной как раз смотрит по телевизору «Москву слезам не верит». Понятно эта становится по звучащей крылатой фразе «В 40 лет жизнь только начинается».

«Любовь и голуби»

Кстати, с этой народной комедией также связан подобный эффект. Но на этот раз без ляпов не обошлось.

В другом фильме Меньшова — «Зависть богов» — герои идут в кинотеатр и смотрят как раз «Любовь и голубей». Выглядит это мило, но есть одна неувязка: по сюжету в «Зависти богов» идёт 1983 год, а на самом деле комедия с Михайловым и Гурченко вышла только в 1984-м. Получилась временная нестыковка, пишет автор Дзен-канала «Ретрогеймер».

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Людмила из «Москва слезам не верит» не пригласила на вечеринку Тосю и Николая.