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Киноафиша Статьи Даже музыка в «Москве слезам не верит» имела значение: одну песню Меньшов спрятал в ленте специально

Даже музыка в «Москве слезам не верит» имела значение: одну песню Меньшов спрятал в ленте специально

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Она стала важной для него отсылкой.

Американские фильмы давно стали мастерами намёков и пасхалок — зрители уже привыкли искать отсылки к другим лентам или знаменитостям. Но мало кто знает, что в советском кино это тоже было обычным делом.

Даже оскароносный Владимир Меньшов иногда позволял себе такие вольности. Он умело вплетал в свои работы скрытые отсылки, причем чаще всего на свои же ленты.

«Москва слезам не верит»

В «Москве слезам не верит» есть милая деталь — песня «Когда уйдем со школьного двора». Та же самая мелодия звучит и в дебютной работе Меньшова «Розыгрыш».

Картина, получившая «Оскар», связана с еще одним проектом режиссера. В «Любви и голубях» героиня Нины Дорошиной как раз смотрит по телевизору «Москву слезам не верит». Понятно эта становится по звучащей крылатой фразе «В 40 лет жизнь только начинается».

Кадр из фильма «Любовь и голуби»

«Любовь и голуби»

Кстати, с этой народной комедией также связан подобный эффект. Но на этот раз без ляпов не обошлось.

В другом фильме Меньшова — «Зависть богов» — герои идут в кинотеатр и смотрят как раз «Любовь и голубей». Выглядит это мило, но есть одна неувязка: по сюжету в «Зависти богов» идёт 1983 год, а на самом деле комедия с Михайловым и Гурченко вышла только в 1984-м. Получилась временная нестыковка, пишет автор Дзен-канала «Ретрогеймер».

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Людмила из «Москва слезам не верит» не пригласила на вечеринку Тосю и Николая.

Фото: Кадры из фильмов «Москва слезам не верит» (1979), «Любовь и голуби» (1984)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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