Даже местные жители приходили на съемки: где нашли город для новинки телеканала «Россия» «Синий камень»

Декабрьским релизом на телеканале «Россия» стала мелодрама «Синий камень». По сюжету героиня в один день решила поменять всю свою жизнь и перебраться из города в деревню.

Контраст на экране удалось создать за счет подбора нужных мест для съемок.

Где снимали «Синий камень»

Съёмки сериала проходили в самой что ни на есть аутентичной атмосфере российской глубинки. Вместо павильонов — настоящие провинциальные улицы.

Съёмочная группа на себе ощутила все «прелести» такой работы: тучи комаров, мокрые от дождя берега и лес. Актерам приходилось не изображать жизнь в суровых условиях, а существовать в них — накладывать грим на сыром воздухе и даже мыть голову прямо в озере.

Локацией для этой истории стал город Вышний Волочёк в Тверской области. Стремясь к максимальной достоверности, режиссёр Андрей Селиванов даже проводил встречи с местными жителями и приглашал их в массовку.

Сюжет сериала «Синий камень»

Ещё недавно жизнь Анны казалась идеальной — счастливый брак и радостное ожидание ребёнка. Но судьба нанесла ей двойной удар: потеря малыша и предательство мужа рухнули на неё почти одновременно. Не в силах вынести это горе и полностью разочаровавшись в любви, Аня сжигает за собой все мосты и уезжает из города.

Она находит пристанище в деревне, где живёт её отец, Иван Сергеевич, местный начальник рыбоохраны и бывший следователь. Однако покой оказывается недолгим — вскоре после приезда дочери мужчина погибает при загадочных обстоятельствах. Не доверяя формальному расследованию, Анна решает сама докопаться до правды.

В этом непростом деле ей помогают — а порой и мешают — двое коллег отца, инспекторы рыбоохраны. Игорь, харизматичный и ироничный, и нелюдимый, скрытный Дмитрий.

