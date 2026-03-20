Даже малоежки не устоят перед этим завтраком: сырные вафли по рецепту Мамы-Кошки из «Трех котов»

20 марта 2026 16:40
Кадр из мультсериала «Три кота»

Блюдо станет любимым.

Каждое утро перед многими родителями встаёт один и тот же вопрос: чем накормить ребёнка, чтобы было и вкусно, и полезно, да ещё и без уговоров. Дети часто капризничают, отказываются от каш или яичницы, и привычные блюда их уже не радуют.

В такой ситуации на помощь приходят идеи из мультфильмов. Знакомые герои и забавная подача творят чудеса. И рецепт сырных вафель от «Трех котов» точно пригодится: стоит подать их на завтрак один раз — и дети будут просить постоянно.

Ингредиенты

200 граммов тертого сыра, 2 яйца, 150 мл молока, 150 граммов муки, 1 ч.л. разрыхлителя, щепотка соли, по желанию можно добавить зелень или специи

Приготовление

В миске соединяют яйца и молоко. Смесь взбивают до гладкости. Затем добавляют муку, разрыхлитель, сыр и щепотку соли.

Всё тщательно перемешивают. Вафельницу разогревают. Тесто выливают и выпекают пять-семь минут.

Фото: Кадры из мультсериала «Три кота»
Светлана Левкина
