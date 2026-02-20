Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара

Это очень вкусно и сытно.

Миллионы людей отмечают Масленицу, пекут блины, собирают семьи за большим столом и спорят, у кого получились самые тонкие и румяные. Но если хочется добавить в привычную неделю немного экранной романтики, можно совместить приятное с полезным — и приготовить блины в духе турецких сериалов.

Шимир Халил, шеф-повар, в беседе с порталом «Киноафиша» предложил альтернативу классическим блинам — лепешку гёзлеме с сыром и шпинатом. В кадре такие подают к завтраку с чаем, а в жизни они легко впишутся в масленичное меню.

«Как таковых блинов в традиционной кухне практически нет, как и Масленицы. Но как альтернативу могу предложить лепешку гёзлеме с сыром и шпинатом», — отметил шеф.

Что понадобится

Для теста:

2,5 стакана муки

1/2 стакана йогурта

1/4 стакана оливкового масла

щепотка соли

вода по необходимости

Для начинки с сыром:

250 г моцареллы или феты

Для начинки со шпинатом:

1 пучок шпината

2 средние луковицы

1 ст. л. перечной пасты

черный перец

красные перечные хлопья

оливковое масло

Как готовить

«Вымойте и нарежьте шпинат, и нарежьте лук кубиками. Обжарьте лук в оливковом масле, добавьте перечную пасту и специи, перемешайте. Добавьте луковую смесь к нарезанному шпинату».

В муке делают углубление, добавляют йогурт, масло и соль. Постепенно подливают воду и замешивают мягкое тесто средней плотности. Его накрывают и оставляют на 30 минут.

Тесто раскатывают под размер сковороды, выкладывают начинку, складывают и обжаривают с двух сторон до золотистой корочки.

В результате получается румяная лепешка с тягучим сыром или сочной зеленью. Масленичная неделя от этого только выиграет, а привычные блины обретут новый вкус и киношное настроение.