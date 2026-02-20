Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара

Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара

20 февраля 2026 19:06
Кадр из сериала «Великолепный век»

Это очень вкусно и сытно.

Миллионы людей отмечают Масленицу, пекут блины, собирают семьи за большим столом и спорят, у кого получились самые тонкие и румяные. Но если хочется добавить в привычную неделю немного экранной романтики, можно совместить приятное с полезным — и приготовить блины в духе турецких сериалов.

Шимир Халил, шеф-повар, в беседе с порталом «Киноафиша» предложил альтернативу классическим блинам — лепешку гёзлеме с сыром и шпинатом. В кадре такие подают к завтраку с чаем, а в жизни они легко впишутся в масленичное меню.

«Как таковых блинов в традиционной кухне практически нет, как и Масленицы. Но как альтернативу могу предложить лепешку гёзлеме с сыром и шпинатом», — отметил шеф.

Что понадобится

Для теста:

  • 2,5 стакана муки
  • 1/2 стакана йогурта
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • щепотка соли
  • вода по необходимости

Для начинки с сыром:

  • 250 г моцареллы или феты

Для начинки со шпинатом:

  • 1 пучок шпината
  • 2 средние луковицы
  • 1 ст. л. перечной пасты
  • черный перец
  • красные перечные хлопья
  • оливковое масло

Как готовить

«Вымойте и нарежьте шпинат, и нарежьте лук кубиками. Обжарьте лук в оливковом масле, добавьте перечную пасту и специи, перемешайте. Добавьте луковую смесь к нарезанному шпинату».

В муке делают углубление, добавляют йогурт, масло и соль. Постепенно подливают воду и замешивают мягкое тесто средней плотности. Его накрывают и оставляют на 30 минут.

Тесто раскатывают под размер сковороды, выкладывают начинку, складывают и обжаривают с двух сторон до золотистой корочки.

В результате получается румяная лепешка с тягучим сыром или сочной зеленью. Масленичная неделя от этого только выиграет, а привычные блины обретут новый вкус и киношное настроение.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не только интриганка Фирузе из «Великолепного веека»: эта роль Джансу Дере понравилась в разы больше — очередное чудо турдизи Не только интриганка Фирузе из «Великолепного веека»: эта роль Джансу Дере понравилась в разы больше — очередное чудо турдизи Читать дальше 21 февраля 2026
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов Читать дальше 20 февраля 2026
Так вот зачем на самом деле Боран вернулся в «Далекий город»: это признали даже его хейтеры Так вот зачем на самом деле Боран вернулся в «Далекий город»: это признали даже его хейтеры Читать дальше 20 февраля 2026
Новые серии будут идти еще 4 месяца: названа дата финала турецкого хита «Клюквенный щербет» Новые серии будут идти еще 4 месяца: названа дата финала турецкого хита «Клюквенный щербет» Читать дальше 20 февраля 2026
В «Трех котах» блины готовят по этому секретному рецепту: тесто делать легко, а начинку — еще легче В «Трех котах» блины готовят по этому секретному рецепту: тесто делать легко, а начинку — еще легче Читать дальше 19 февраля 2026
Основано на популярном в Турции романе: что ждать от новинки турдизи «Ветреный базар» об истории любви из прошлого Основано на популярном в Турции романе: что ждать от новинки турдизи «Ветреный базар» об истории любви из прошлого Читать дальше 19 февраля 2026
«В жизни так не бывает»: врач объяснил, что не так с «Доктором Хаусом» и «Интернами», зато похвалил «Скорую помощь» с Куценко «В жизни так не бывает»: врач объяснил, что не так с «Доктором Хаусом» и «Интернами», зато похвалил «Скорую помощь» с Куценко Читать дальше 18 февраля 2026
Загадка «Великолепного века»: почему Ибрагим никак не мог победить Хюррем? Загадка «Великолепного века»: почему Ибрагим никак не мог победить Хюррем? Читать дальше 18 февраля 2026
В «Великолепном веке» не показали, что на самом деле случилось с Изабеллой: жуткая находка в Топкапы доказывает жестокость Хюррем В «Великолепном веке» не показали, что на самом деле случилось с Изабеллой: жуткая находка в Топкапы доказывает жестокость Хюррем Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше