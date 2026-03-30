Даже главные герои не застрахованы от смерти: что ждет зрителей в 5, последнем, сезоне «Пацанов»

Пятый сезон сериала «Пацаны» станет последним. Премьера состоится 8 апреля — зрителям сразу покажут две первые серии, а затем новые эпизоды будут выходить каждую неделю.

Финальная серия выйдет 20 мая. Такой график позволит постепенно подвести историю к развязке и сохранить напряжение до самого конца.

Мир под властью Хоумлендера

К началу нового сезона ситуация становится максимально напряженной. Хоумлендер практически захватывает власть, а сопротивление оказывается разбито.

Хьюи, Марвин и Французик попадают в «Лагерь свободы», Кимико исчезает, а Энни пытается собрать силы для борьбы. Мир «Пацанов» окончательно меняется, и привычные правила больше не работают.

Бутчер готовится к последнему шагу

Возвращение Бутчера становится ключевым моментом сезона. Он готов использовать вирус, способный уничтожить всех «суперов».

Этот шаг может изменить всё. Решение Бутчера ставит под угрозу не только врагов, но и весь мир, что делает финал особенно напряженным.

Новый союз Хоумлендера

Судя по трейлерам, в пятом сезоне Хоумлендер возвращает Солдатика из криосна. Это может стать самым опасным союзом за всю историю сериала.

Также предполагается, что Солдатик поможет Хоумлендеру найти способ замедлить старение. Если это произойдет, он станет ещё сильнее и опаснее.

Что ещё покажут в финале

В пятом сезоне покажут судьбу Эшли Барретт, которая решает вколоть себе сыворотку V. Кроме того, зрителей ждет масштабное противостояние суперов и обычных людей.

Создатели уже пообещали, что финал будет кровавым и многие персонажи не доживут до конца. История завершится самым напряженным сезоном за всё время.