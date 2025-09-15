Меню
Киноафиша Статьи Исчезла в 180 серий, хотя всего их 278: куда из «Интернов» пропала Черноус задолго до финала

Исчезла в 180 серий, хотя всего их 278: куда из «Интернов» пропала Черноус задолго до финала

15 сентября 2025 22:00
Кадр из сериала «Интерны»

Героиню Кристины Асмус многие полюбили.

Комедийный проект «Интерны» стал настоящим хитом ТВ 2010-х. Он рассказывал о буднях медиков, попавших под опеку сурового, но обаятельного Андрея Быкова. Смесь абсурдного юмора, тонкой сатиры и трогательных моментов пришлась зрителям по душе.

Одной из самых ярких героинь была Варя Черноус в исполнении Кристины Асмус. Но персонаж пропал из сериала задолго до финала. И не все зрители уже помнят, куда же делась Варя.

Сюжет сериала «Интерны»

Сериал «Интерны» начинается с того, что заведующий отделением Андрей Быков нехотя берёт к себе четверых стажёров. Сделал он это лишь после настоятельных просьб главврача Кисегач.

Так в его жизнь врываются Борис Левин, Варя Черноус, Глеб Романенко и Семён Лобанов. Их ждут бесконечные колкости и жёсткие уроки от Быкова. Каждая ошибка интернов становится поводом для сарказма, но именно через это они по-настоящему учатся медицине и взрослеют.

Финал сериал «Интерны»

В финале «Интернов» судьбы главных героев получили неожиданное, но трогательное завершение. Андрей Быков, осознав, что не достоин Анастасии Кисегач, разрывает отношения и уезжает в Петербург. Там он постепенно теряет себя, погружаясь в алкогольную зависимость.

Но верный друг Иван Купитман не бросает его в беде. Он буквально вытаскивает Быкова из пропасти, устраивая его консультантом на киностудию. В это время Кисегач, не смирившись с потерей, приезжает в Петербург. Она готова простить Быкова и начать всё заново, давая зрителям надежду на их воссоединение.

Кадр из сериала «Интерны»

Куда исчезла Варя Черноус

По сюжету Варя Черноус постоянно сталкивалась с непростыми отношениями с Глебом Романенко. После очередного разрыва она даже пошла на крайние меры — солгала о беременности, пытаясь вернуть его. Однако в конечном итоге героиня приняла решение разорвать роман.

Ее избранником стал анестезиолог Давид. Она ушла из команды Быкова, перейдя на работу в отделение возлюбленного. Это произошло в 180 серии проекта. Всего же в сериале 278 эпизодов.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему врачи не смотрят «Интернов».

Фото: Кадры из сериала «Интерны»
Светлана Левкина
