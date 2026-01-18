Меню
Даже фанаты «Мосгаза» не догадывались, как Черкасов связан с Шараповым и Жегловым: а ведь в 1 сезоне это еще очевидно

Даже фанаты «Мосгаза» не догадывались, как Черкасов связан с Шараповым и Жегловым: а ведь в 1 сезоне это еще очевидно

18 января 2026 19:35
Кадры из сериалов «Мосгаз», «Место встречи изменить нельзя»

У персонажей были реальные прототипы.

Сериал «Мосгаз» открыл целую эпоху популярных ретродетективов. Его действие переносит в 60–70-е годы прошлого века, когда милиция расследовала особо сложные дела. В основу первой истории легло настоящее преступление.

Речь идёт о расследовании одного из первых серийных убийц в СССР, который появился в Москве в декабре 1963 года. Проект отличала высокая достоверность. Ведь не только сюжет имел реальную основу, но и многие герои были списаны с настоящих сотрудников милиции того времени.

Маньяк из «Мосгаза»

Владимир Ионесян, 25-летний преступник, вошёл в историю под кличкой «Мосгаз». Его метод был обманчиво прост: он обходил квартиры под видом проверяющего из газовой службы.

Если в жилище находились несколько человек или мужчина, он ограничивался формальным осмотром и покидал помещение. Свои атаки он направлял исключительно на одиноких жильцов — чаще всего беззащитных пожилых женщин и детей.

За неполный год его деятельности было доказано пять убийств. Шестая потенциальная жертва чудом осталась в живых и впоследствии сыграла ключевую роль, опознав Ионесяна по фотороботу.

Официально в деле фигурировал грабёж как мотив преступлений. Однако среди «трофеев» были лишь бытовые мелочи вроде одежды, канцелярии и незначительных сумм денег. Единственной ценной вещью оказался телевизор. На следствии убийца так и не дал вразумительных объяснений своим действиям.

Попытки властей скрыть происходящее провалились, и в столице воцарилась паника. Кличка «Мосгаз» стала символом кошмара, родственники в страхе перестали оставлять стариков и детей одних.

Задержание преступника состоялось вскоре после пятого убийства. Судебный процесс был стремительным, и приговор о смертной казни быстро был приведён в исполнение.

Прототип героя Смолякова

Образ майора Черкасова из сериала «Мосгаз», воплощённый Андреем Смоляковым, имеет глубокие корни в реальности. Его прототипом стал Владимир Чванов — легенда московского уголовного розыска.

Именно оперативная работа Чванова привела к задержанию маньяка. Следователь вышел на убийцу, отследив автомобиль, использовавшийся для перевозки похищенного телевизора, и установив адрес, где Ионесян скрывался со своей сожительницей.

Чванов был мастером внедрений в преступную среду и лично вёл десятки успешных расследований. Его профессиональный опыт оказал влияние даже на классику детективного жанра: именно биографические детали этого оперативника легли в основу образа Владимира Шарапова в знаменитом романе братьев Вайнеров «Эра милосердия», позже экранизированном как «Место встречи изменить нельзя».

А вот характер и манеры майора Черкасова сценаристы частично позаимствовали у коллеги Шарапова — Глеба Жеглова.

Кадр из сериала «Мосгаз»

Прототип героини Александровой

Персонаж криминалиста Софьи Тимофеевой, сыгранный Мариной Александровой, был списан с реального сотрудника МУРа — следователя Софьи Файнштейн. Она входила в ту самую оперативную группу под руководством Владимира Чванова, которая вела дело маньяка.

Файнштейн вошла в историю как автор первого в советской практике фоторобота. Составить портрет помог случайный свидетель — мальчик, который обратил внимание на приезжего мужчину.

Это наблюдение сузило круг поиска и направило расследование в верное русло, позволив в итоге выйти на след Ионесяна.

Кадр из сериала «Мосгаз»

Остальные сезоны «Мосгаза»

Следующие сезоны проекта «Мосгаз» не всегда имели одну конкретную реальную основу. Например, «Шакал» стал собирательной историей о советской преступности. В нём переплелись сюжеты о нескольких известных группировках того времени, в том числе «Черной кошке».

А «Западня» уже полностью являлась вымыслом сценаристов.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериалов «Мосгаз», «Место встречи изменить нельзя»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
