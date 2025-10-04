Даже если захочет, Amazon не сможет так просто закрыть сериал «Кольца власти»: наследники Толкина выдвинули одно условие

Сага «Властелин колец: Кольца власти» остаётся главным испытанием для Amazon. Съёмки третьего сезона идут полным ходом, но будущее проекта — под большим вопросом. И если компания решит закрыть сериал раньше пятого сезона, ей придётся расплачиваться не только репутацией, но и наличными.

Контракт, из которого не вырваться

По данным The Ankler, между наследниками Толкина и Amazon заключена сделка: «Кольца власти» должны продлиться минимум пять сезонов — ровно 50 эпизодов. Это не просто пожелание, а юридическое обязательство.

Если стриминг решит остановиться раньше, ему придётся выплатить компенсацию в размере 20 миллионов долларов за каждый неснятый сезон. То есть отказ после третьего автоматически обойдётся в десятки миллионов.

И это поверх уже потраченных средств: бюджет одного сезона достигает полумиллиарда долларов. «Кольца власти» — самый дорогой сериал в истории, и потому любое решение в отношении него превращается в игру с огнём.

Противоречивый успех

На бумаге у шоу всё неплохо: 84 % положительных рецензий критиков на Rotten Tomatoes. Но зрители гораздо холоднее — первый сезон оценён всего на 38 %, второй вытянул до 59 %.

При этом ключевой показатель — «досматриваемость» — откровенно тревожит: лишь 37 % американских подписчиков Prime дошли до финала первого сезона. Для международной аудитории цифра чуть выше — 45 %, но всё равно далека от планки в 50 %, на которую рассчитывал сервис.

На фоне таких хитов, как «Пацаны» и «Ричер», «Кольца власти» выглядят скорее дорогим балластом, чем локомотивом подписок.

Что ждёт зрителей впереди

Тем не менее Amazon не сдаётся. Третий сезон, премьера которого запланирована на 2026 год, обещает крупный временной скачок: Саурон (Чарли Викерс) приступает к созданию Единого Кольца.

Зрителей ждёт Война эльфов и Саурона — одно из ключевых событий толкиновского легендариума. Сюжетная арка обещает быть масштабной, но хватит ли этого, чтобы оживить интерес публики, пока остаётся загадкой.

Закрыть нельзя продолжать

Сериал критикуют за художественные вольности и затянутый ритм, но для Amazon у «Колец власти» есть и другая ценность — стратегическая. Потратив четверть миллиарда долларов только на права, компания не может позволить себе признать поражение раньше времени.

Поэтому вопрос звучит не так: «Будет ли у шоу продолжение?» А скорее так: «Сколько ещё миллионов Amazon готова потерять ради того, чтобы не выглядеть проигравшей в войне за Средиземье?»

