Даже если захочет, Amazon не сможет так просто закрыть сериал «Кольца власти»: наследники Толкина выдвинули одно условие

4 октября 2025 20:03
Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Провал обернется грандиозными тратами.

Сага «Властелин колец: Кольца власти» остаётся главным испытанием для Amazon. Съёмки третьего сезона идут полным ходом, но будущее проекта — под большим вопросом. И если компания решит закрыть сериал раньше пятого сезона, ей придётся расплачиваться не только репутацией, но и наличными.

Контракт, из которого не вырваться

По данным The Ankler, между наследниками Толкина и Amazon заключена сделка: «Кольца власти» должны продлиться минимум пять сезонов — ровно 50 эпизодов. Это не просто пожелание, а юридическое обязательство.

Если стриминг решит остановиться раньше, ему придётся выплатить компенсацию в размере 20 миллионов долларов за каждый неснятый сезон. То есть отказ после третьего автоматически обойдётся в десятки миллионов.

И это поверх уже потраченных средств: бюджет одного сезона достигает полумиллиарда долларов. «Кольца власти» — самый дорогой сериал в истории, и потому любое решение в отношении него превращается в игру с огнём.

Противоречивый успех

На бумаге у шоу всё неплохо: 84 % положительных рецензий критиков на Rotten Tomatoes. Но зрители гораздо холоднее — первый сезон оценён всего на 38 %, второй вытянул до 59 %.

При этом ключевой показатель — «досматриваемость» — откровенно тревожит: лишь 37 % американских подписчиков Prime дошли до финала первого сезона. Для международной аудитории цифра чуть выше — 45 %, но всё равно далека от планки в 50 %, на которую рассчитывал сервис.

На фоне таких хитов, как «Пацаны» и «Ричер», «Кольца власти» выглядят скорее дорогим балластом, чем локомотивом подписок.

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Что ждёт зрителей впереди

Тем не менее Amazon не сдаётся. Третий сезон, премьера которого запланирована на 2026 год, обещает крупный временной скачок: Саурон (Чарли Викерс) приступает к созданию Единого Кольца.

Зрителей ждёт Война эльфов и Саурона — одно из ключевых событий толкиновского легендариума. Сюжетная арка обещает быть масштабной, но хватит ли этого, чтобы оживить интерес публики, пока остаётся загадкой.

Закрыть нельзя продолжать

Сериал критикуют за художественные вольности и затянутый ритм, но для Amazon у «Колец власти» есть и другая ценность — стратегическая. Потратив четверть миллиарда долларов только на права, компания не может позволить себе признать поражение раньше времени.

Поэтому вопрос звучит не так: «Будет ли у шоу продолжение?» А скорее так: «Сколько ещё миллионов Amazon готова потерять ради того, чтобы не выглядеть проигравшей в войне за Средиземье?»

Фото: Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Анастасия Луковникова
