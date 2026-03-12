Даже Джордж Лукас считает этот научно-фантастический фильм совершенным: ну и что, что он вышел 58 лет назад

Создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас однажды признался, что считает лучшим фантастическим фильмом вовсе не собственную космическую сагу. По словам режиссёра, идеальным примером научной фантастики остаётся культовая картина Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея», вышедшая более полувека назад.

Фильм, который напугал даже создателя Звёздных войн

Когда Джордж Лукас работал над своей космической эпопеей, он переживал, как зрители воспримут фильм. Главная причина — сравнение с «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика.

В интервью Rolling Stone режиссёр прямо назвал эту картину «совершенным научно-фантастическим фильмом». По словам Лукаса, он даже боялся, что его собственную историю будут сравнивать с работой Кубрика.

Почему «Космическая одиссея» стала классикой

Фильм Стэнли Кубрика вышел в 1968 году и быстро стал одним из самых влиятельных проектов в истории кино. Его необычное повествование, визуальные эффекты и философские темы изменили представление зрителей о научной фантастике.

Картина получила «Оскар» за визуальные эффекты и до сих пор входит в списки лучших фильмов всех времён. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма держится на уровне около 90%.

Две легенды научной фантастики

В итоге обе картины стали важными для жанра, но по-разному. «2001 год: Космическая одиссея» показала философскую и научную сторону космоса.

А «Звёздные войны» превратили научную фантастику в масштабное приключение и одну из самых популярных франшиз в истории кино.