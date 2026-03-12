Даже Джордж Лукас считает этот научно-фантастический фильм совершенным: ну и что, что он вышел 58 лет назад

12 марта 2026 22:00
Кадр из фильма «2001 год: Космическая одиссея»

Этот проект вдохновил множество режиссеров.

Создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас однажды признался, что считает лучшим фантастическим фильмом вовсе не собственную космическую сагу. По словам режиссёра, идеальным примером научной фантастики остаётся культовая картина Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея», вышедшая более полувека назад.

Фильм, который напугал даже создателя Звёздных войн

Когда Джордж Лукас работал над своей космической эпопеей, он переживал, как зрители воспримут фильм. Главная причина — сравнение с «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика.

В интервью Rolling Stone режиссёр прямо назвал эту картину «совершенным научно-фантастическим фильмом». По словам Лукаса, он даже боялся, что его собственную историю будут сравнивать с работой Кубрика.

Почему «Космическая одиссея» стала классикой

Фильм Стэнли Кубрика вышел в 1968 году и быстро стал одним из самых влиятельных проектов в истории кино. Его необычное повествование, визуальные эффекты и философские темы изменили представление зрителей о научной фантастике.

Картина получила «Оскар» за визуальные эффекты и до сих пор входит в списки лучших фильмов всех времён. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма держится на уровне около 90%.

Две легенды научной фантастики

В итоге обе картины стали важными для жанра, но по-разному. «2001 год: Космическая одиссея» показала философскую и научную сторону космоса.

А «Звёздные войны» превратили научную фантастику в масштабное приключение и одну из самых популярных франшиз в истории кино.

Фото: Кадр из фильма «2001 год: Космическая одиссея»
Анастасия Луковникова
Всего 2 слова из уст Голлума выдали его гнилую натуру: Джексон спрятал их в расширенной версии Всего 2 слова из уст Голлума выдали его гнилую натуру: Джексон спрятал их в расширенной версии Читать дальше 13 марта 2026
370 млн долларов в прокате и 16 номинаций на «Оскар»: что известно про сиквел «Грешников» 370 млн долларов в прокате и 16 номинаций на «Оскар»: что известно про сиквел «Грешников» Читать дальше 13 марта 2026
Купер в «Интерстелларе» точно превратился бы в спагетти в черной дыре: но даже по законам физики есть шанс выжить Купер в «Интерстелларе» точно превратился бы в спагетти в черной дыре: но даже по законам физики есть шанс выжить Читать дальше 13 марта 2026
У них была какая-то тактика, и они ее придерживались: как Братство планировало дойти до Мордора толпой из 9 человек? У них была какая-то тактика, и они ее придерживались: как Братство планировало дойти до Мордора толпой из 9 человек? Читать дальше 13 марта 2026
Пересмотрите «Терминатора» — и заметите странность: миллионы зрителей давно смущает одна деталь в культовом фильме Пересмотрите «Терминатора» — и заметите странность: миллионы зрителей давно смущает одна деталь в культовом фильме Читать дальше 12 марта 2026
На смену Лив Тайлер придет молодая звезда: вот кто сыграет Арвен в новом «Властелине колец» На смену Лив Тайлер придет молодая звезда: вот кто сыграет Арвен в новом «Властелине колец» Читать дальше 12 марта 2026
Вачовски даже цвет выбрали неспроста: почему в «Матрице» все такое зеленое Вачовски даже цвет выбрали неспроста: почему в «Матрице» все такое зеленое Читать дальше 12 марта 2026
Был ли Аркенстон из «Хоббита» легендарным Сильмарилем? Разбираемся, почему этот камень так важен для гномов Был ли Аркенстон из «Хоббита» легендарным Сильмарилем? Разбираемся, почему этот камень так важен для гномов Читать дальше 11 марта 2026
Тайну открыл актер: кого точно из супергероев ждать в «Мстителях: Судный день» Тайну открыл актер: кого точно из супергероев ждать в «Мстителях: Судный день» Читать дальше 11 марта 2026
