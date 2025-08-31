Меню
Киноафиша Статьи Даже «Дориан Грей», ставший классикой: 3 экранизации, которые нещадно перекроили сюжет и смысл оригинала

31 августа 2025 17:38
Кадр из фильма «Дориан Грей»

Получилось не хуже, просто по-другому.

Экранизации редко бывают буквальными. Иногда режиссёр меняет акценты, добавляет новые линии или вовсе перестраивает смысл книги. На выходе зритель получает не столько адаптацию, сколько новую интерпретацию.

Так случилось и с тремя культовыми произведениями: романом Зюскинда «Парфюмер», классикой Уайльда «Портрет Дориана Грея» и рассказом Фицджеральда о Бенджамине Баттоне.

«Парфюмер: История одного убийцы» (2006)

Кадр из фильма «Парфюмер: История одного убийцы»

Роман Патрика Зюскинда считался «неэкранизируемым» — слишком сложно передать мир запахов на экране. Том Тыквер рискнул и снял мрачную, почти оперную по стилистике картину «Парфюмер: История одного убийцы».

Но, пытаясь сохранить фабулу, он всё же вырезал ключевой пласт — жизнь Гренуя в пещере, когда герой замкнулся в себе и почти растворился в природе.

В книге именно этот эпизод объясняет его ненависть к миру и жажду абсолютного аромата. На экране же Гренуй сразу движется к убийствам. Атмосфера фильма впечатляет, но глубину внутреннего ада персонажа Тыквер донести так и не смог.

«Дориан Грей» (2009)

Оскар Уайльд создавал своего героя как изящного, светловолосого ангела с голубыми глазами, в облике которого уже таилась угроза порока. Фильм Оливера Паркера меняет даже внешность — Бен Барнс предстаёт кареглазым брюнетом.

Но главное отступление — введение новой сюжетной линии: роман Дориана с дочерью лорда Генри. Уайльд не про любовные драмы, а про искусство, эстетизм и моральное разложение.

В кино же историю упростили, сделав её в первую очередь романтической, хотя оригинал был скорее философской исповедью о цене вечной молодости.

«Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008)

Кадр из фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона»

Рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда — сатирическая миниатюра о мужчине, стареющем в обратную сторону. Герой живёт обычной жизнью, лишь время идёт не так. Дэвид Финчер же превращает этот сюжет в трогательную мелодраму длиной в два с половиной часа.

Бенджамин рождается уродливым стариком и сразу оказывается в доме престарелых, чего у Фицджеральда не было. В фильме появляется любовная линия с Дейзи, выстроенная как главная ось — от юности до смерти.

На страницах оригинала никакой романтической трагедии не существовало: там история куда жёстче и ироничнее. У Финчера же это медитация о времени и неизбежности утрат.

Итог

Каждый из этих фильмов по-своему талантлив, но все они — скорее авторские версии, чем адаптации. Зюскинд писал о сенсорном аду, Уайльд — о красоте и грехе, Фицджеральд — о сатирическом парадоксе времени. Кино же выбрало более зрелищные и эмоциональные пути, превратив сложные тексты в истории о страсти, соблазне и любви.

Фото: Кадр из фильма «Дориан Грей»
