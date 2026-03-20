Киноафиша Статьи Даже читавшие «Мессию» Герберта об этом не знали: в 3 части «Дюны» наглядно покажут падение Атрейдеса

Даже читавшие «Мессию» Герберта об этом не знали: в 3 части «Дюны» наглядно покажут падение Атрейдеса

20 марта 2026 19:35
Кадр из фильма «Дюна»

Режиссер сосредоточился на действиях, а не переживаниях героя.

Новый трейлер «Дюны» намекает: третья часть станет не просто экранизацией «Мессии», а важным мостом между фильмами — с масштабной войной, которую у Фрэнка Герберта почти не показали.

Главное отличие от книги

Третья часть «Дюны» основана на романе «Мессия Дюны», который заметно отличается от предыдущей истории. Если в первых фильмах было много сражений и масштабных сцен, то книга, наоборот, сосредоточена на политике, религии и внутреннем состоянии Пола Атрейдеса.

Экшена там немного — и именно это стало главной проблемой для экранизации.

Священная война выходит на первый план

Судя по трейлеру, режиссер Дени Вильнёв нашел решение: показать то, что в книгах осталось «за кадром» — Священную войну.

Речь о масштабном межгалактическом конфликте, в ходе которого Пол и его армия захватывают новые миры и устанавливают религиозную власть. В романе об этом говорят вскользь, как о прошлом факте. А вот фильм, похоже, развернет эти события в полноценную сюжетную линию.

Больше масштаба и жесткости

В трейлере уже видно, что нас ждет более жесткая и зрелищная часть. Разные планеты, армии, технологии и масштабные битвы — все это расширяет мир «Дюны» и делает историю более кинематографичной.

При этом такой подход не просто добавляет экшена, а помогает лучше понять, кем стал Пол и какой ценой он пришел к власти.

Почему это важное решение

Если «Мессия» — это история о последствиях, то третья часть, судя по всему, покажет причины этих последствий. Именно Священная война объясняет, почему герой, которого мы видели в начале как спасителя, превращается в фигуру, от которой начинает исходить страх.

Похоже, «Дюна 3» станет не только продолжением, но и ключом к пониманию всей арки Пола Атрейдеса — и это делает фильм куда более интересным, чем просто точная экранизация книги.

Фото: Кадр из фильма «Дюна»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
