Даже читавшие книгу не знают ответ на этот вопрос: почему фильм называется «Бегущий по лезвию»

Фильм «Бегущий по лезвию» давно стал классикой научной фантастики, но его название до сих пор вызывает вопросы. И самое удивительное — оно почти не связано с сюжетом.
Название пришло из другой истории
Изначально термин «бегущий по лезвию» появился не у Филипа К. Дика, чей роман лёг в основу фильма.
Он пришёл из совершенно другой книги — романа Алана Э. Норса, где так называли контрабандистов медицинских инструментов. Позже писатель Уильям С. Берроуз использовал это название в своей переработке истории.
Как название попало в фильм
Когда режиссёр Ридли Скотт и сценарист Хэмптон Фэнчер искали название для фильма, они перебрали несколько вариантов.
Но ни «Android», ни «Опасные дни» не звучали достаточно ярко. Тогда Фэнчер наткнулся на книгу Берроуза и понял — это именно то, что нужно.
Продюсер поддержал идею, и права на название выкупили за символическую сумму.
Есть ли объяснение внутри сюжета
В самой истории «бегущими по лезвию» называют охотников на репликантов — таких, как Рик Декард.
Но почему именно так — фильм не объясняет. И это было сделано намеренно. Как говорил сценарист, лишние объяснения только мешают атмосфере.
Что это может означать
Самая популярная трактовка — метафора жизни «на грани». Герои постоянно балансируют между человеком и машиной, моралью и приказом, жизнью и смертью.
И в этом смысле название работает идеально: оно не объясняет, а создаёт ощущение. Именно поэтому «Бегущий по лезвию» до сих пор звучит так загадочно и притягательно.